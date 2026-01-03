Šulc předvedl další skvělý výkon. Lyon dotáhl dvěma góly k výhře v Monaku

Autor: ,
  20:00aktualizováno  20:00
Záložník Pavel Šulc ve francouzské fotbalové lize dvěma góly rozhodl o vítězství Lyonu 3:1 na hřišti Monaka. Český reprezentant skóroval ve čtvrtém soutěžním utkání po sobě a zopakoval dvoubrankový výkon z předvánočního pohárového zápasu.

Pavel Šulc se raduje z branky ve francouzském poháru. | foto: Profimedia.cz

Předtím se trefil také v Konferenční lize proti Deventeru a v Ligue 1 rozhodl jediným gólem o vítězství nad Le Havrem. Na kontě má už osm ligových gólů a je po neúplném 17. kole čtvrtým nejlepším střelcem. Lyon je v tabulce pátý.

V sobotu Šulc vstřelil vedoucí branku zápasu ve 38. minutě, kdy centr z rohového kopu prodloužený Tagliaficem poslal do branky stehnem. Monako ale v nastavení prvního poločasu srovnalo zásluhou Coulibalyho, který překonal špatně vybíhajícího Greifa.

Vedení Lyonu vrátil Šulc v 57. minutě, kdy se trefil zpoza vápna přesně k tyči. Devět minut před koncem přepustil místo na hřišti Adamu Karabcovi. Střelec vyrovnávací branky Coulibaly byl v 70. minutě vyloučen a výhru Lyonu zpečetil Abner Vinícius.

Francouzská Ligue 1
17. kolo 3. 1. 2026 17:00
AS Monaco AS Monaco : Olympique Lyon Olympique Lyon 1:3 (1:1)
Góly:
45+4. M. Coulibaly
Góly:
38. Šulc
57. Šulc
79. Abner
Sestavy:
Hrádecký (11. Köhn) – Salisu, Kehrer (C), Mawissa (33. K. Ouattara) – Teze, M. Coulibaly, Golovin (77. Idumbo), Henrique – Akliouche, Balogun, Biereth (77. Ilenikhena).
Sestavy:
Greif – Kluivert, Mata, Tagliafico – Maitland-Niles, Tolisso (C) (90+2. Satriano), Morton, Abner (81. Mangala) – Merah (65. Tessmann) – A. Moreira, Šulc (81. Karabec).
Náhradníci:
Aladji Bamba, Brunner, Dier, Michal, Touré.
Náhradníci:
Descamps – Hateboer, Barišić, de Carvalho, Ghezzal.
Žluté karty:
7. Kehrer, 78. Balogun
Žluté karty:
35. Mata, 70. Kluivert
Červené karty:
70. M. Coulibaly
Červené karty:

Rozhodčí: Camus – Sidi Yakoub, Prudhon

Francouzská Ligue 1
17. kolo 3. 1. 2026 19:00
zápas probíhá
OGC Nice OGC Nice : RC Štrasburk RC Štrasburk 1:1 (0:1)
Góly:
54. Wahi
Góly:
13. Panichelli
Sestavy:
Dupé – Clauss, Bah, Peprah Oppong, Bard – Ndombèlé – Everton (69. Samed), Sanson (C) – Cho, Sofján Diop, Gouveia (46. Wahi).
Sestavy:
Penders – Høgsberg, Doukouré (C), Chilwell – A. Ouattara, el-Murábet, Barco, D. Moreira – Enciso (80. Páez), Panichelli, Godo (67. Amo-Ameyaw).
Náhradníci:
Żelazowski – Bouard, Mantsounga, Nguene, Z. Diallo, Brignone, Youssouf.
Náhradníci:
Johnsson – A. Sylla, Amougou, Nzingoula, Sobol, Lemaréchal, Luís.
Žluté karty:
4. Peprah Oppong
Žluté karty:
35. Doukouré

Rozhodčí: Turpin – Evrard, Pages

Francouzská Ligue 1
17. kolo 3. 1. 2026 21:05
Lille Lille : Stade Rennes Stade Rennes 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Wattellier – Mugnier, Parinet le Tellier

Vstoupit do diskuse

Sport 2026:

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.