Dva góly za sedm minut. Šulc zářil v dresu Lyonu, jeho tým ale prožil nečekaný kolaps

Tuze smíšené pocity musí mít český fotbalový reprezentant Pavel Šulc. Ve středečním zápase desátého kola francouzské Ligue 1 totiž za Olympique Lyon vstřelil dva góly během sedmi minut. A ačkoliv svoji druhou trefou v utkání Šulc navyšoval už na 3:0, domácí celek Paris FC dokázal manko stáhnout. Místo toho, aby se Lyon bodově dotáhl na vedoucí PSG, tak připsal pouze bod za remízu 3:3 s momentálně dvanáctým nováčkem soutěže a propadl se na páté místo. V základní sestavě hostů nechyběl ani Adam Karabec.
Pavel Šulc slaví svoji branku do sítě Paris FC. | foto: Reuters

Šulc skóroval nejprve v 51. minutě za stavu 1:0 pro Lyon, který zařídil v úvodu Tolisso, a třetí branku přidal v 58. minutě. Český reprezentant nejprve na zadní tyči poslal do sítě Moreirův centr a následně zakončil brejk obloučkem přes vyběhnutého brankáře. Šulc zaznamenal druhý dvougólový zápas v ročníku a ve francouzské lize má na kontě pět zásahů. V celé soutěži jsou na tom lépe jen tři střelci.

Lyon ale vysoké vedení prohospodařil. V 61. minutě ho oslabil vyloučený Vinícius a záhy snížil těžkým volejem Camara. Poměr sil se srovnal po druhé žluté kartě pro De Smeta, v 77. minutě však snížil dalekonosnou trefou Kabbál a šest minut před koncem uzavřel skóre tečovanou střelou Marchetti. Střídající záložník se prosadil ihned po svém nástupu na hřiště.

Otavio z Paris FC se snaží obrat o míč Pavla Šulce z Lyonu.

Paris St. Germain remizoval už potřetí z posledních čtyř kol. Úřadující šampiony Ligy mistrů sice poslal do vedení v 59. minutě z dorážky Mendes, o dvě minuty později ale srovnal výstavní ranou Igor Silva.

Zaváhání lídra mohl využít Lens, dosud druhý tým tabulky ale prohrál 0:2 v Metách a na Pařížany ztrácí dva body. Posun na první místo o skóre před PSG „odmítla“ i Marseille, která doma po dvou gólech osmnáctiletého útočníka Vaze sahala po vítězství nad Angers. V šesté minutě nastavení ale srovnal na 2:2 Camara.

Francouzská fotbalová liga

10. kolo

Le Havre - Brest 1:0 (73. Sangante)
Lorient - Paris St. Germain 1:1 (51. Igor Silva - 49. Mendes)
Mety - Lens 2:0 (87. z pen. a 90.+1 Hein)
Nice - Lille 2:0 (29. Diop z pen., 87. Jansson)
Marseille - Angers 2:2 (52. a 70. Vaz - 25. Cherif, 90.+6 Camara)
Nantes - Monako 3:5 (19. a 45.+6 Guirassy, 80. Mohamed - 75. a 90.+4 Golovin, 6. Coulibaly, 41. Balogun, 55. Akliouche)
FC Paříž - Lyon 3:3 (65. Camara, 77. Kabbál, 84. Marchetti - 51. a 58. Šulc, 5. Tolisso)
Štrasburk - Auxerre 3:0 (46. Panichelli, 55. Nanasi, 61. Barco)
Toulouse - Rennes 2:2 (58. Cresswell, 85. Donnum z pen. - 50. Lepaul, 54. Tamari)

Tabulka

1.Paris St. Germain1063120:921
2.Monako1062223:1620
3.Marseille1061324:1119
4.Štrasburk1061321:1219
5.Lyon1061316:1219
6.Lens1061314:1019
7.Lille1052322:1317
8.Nice1052316:1517
9.Toulouse1042417:1514
10.Rennes1026214:1612
11.Le Havre1033412:1612
12.FC Paříž1032517:2011
13.Angers102448:1410
14.Brest1023514:189
15.Nantes1023510:159
16.Lorient1023513:229
17.Auxerre102177:167
18.Mety101278:265
