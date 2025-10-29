Šulc skóroval nejprve v 51. minutě za stavu 1:0 pro Lyon, který zařídil v úvodu Tolisso, a třetí branku přidal v 58. minutě. Český reprezentant nejprve na zadní tyči poslal do sítě Moreirův centr a následně zakončil brejk obloučkem přes vyběhnutého brankáře. Šulc zaznamenal druhý dvougólový zápas v ročníku a ve francouzské lize má na kontě pět zásahů. V celé soutěži jsou na tom lépe jen tři střelci.
Lyon ale vysoké vedení prohospodařil. V 61. minutě ho oslabil vyloučený Vinícius a záhy snížil těžkým volejem Camara. Poměr sil se srovnal po druhé žluté kartě pro De Smeta, v 77. minutě však snížil dalekonosnou trefou Kabbál a šest minut před koncem uzavřel skóre tečovanou střelou Marchetti. Střídající záložník se prosadil ihned po svém nástupu na hřiště.
Paris St. Germain remizoval už potřetí z posledních čtyř kol. Úřadující šampiony Ligy mistrů sice poslal do vedení v 59. minutě z dorážky Mendes, o dvě minuty později ale srovnal výstavní ranou Igor Silva.
Zaváhání lídra mohl využít Lens, dosud druhý tým tabulky ale prohrál 0:2 v Metách a na Pařížany ztrácí dva body. Posun na první místo o skóre před PSG „odmítla“ i Marseille, která doma po dvou gólech osmnáctiletého útočníka Vaze sahala po vítězství nad Angers. V šesté minutě nastavení ale srovnal na 2:2 Camara.
Francouzská fotbalová liga
10. kolo
Le Havre - Brest 1:0 (73. Sangante)
Tabulka
|1.
|Paris St. Germain
|10
|6
|3
|1
|20:9
|21
|2.
|Monako
|10
|6
|2
|2
|23:16
|20
|3.
|Marseille
|10
|6
|1
|3
|24:11
|19
|4.
|Štrasburk
|10
|6
|1
|3
|21:12
|19
|5.
|Lyon
|10
|6
|1
|3
|16:12
|19
|6.
|Lens
|10
|6
|1
|3
|14:10
|19
|7.
|Lille
|10
|5
|2
|3
|22:13
|17
|8.
|Nice
|10
|5
|2
|3
|16:15
|17
|9.
|Toulouse
|10
|4
|2
|4
|17:15
|14
|10.
|Rennes
|10
|2
|6
|2
|14:16
|12
|11.
|Le Havre
|10
|3
|3
|4
|12:16
|12
|12.
|FC Paříž
|10
|3
|2
|5
|17:20
|11
|13.
|Angers
|10
|2
|4
|4
|8:14
|10
|14.
|Brest
|10
|2
|3
|5
|14:18
|9
|15.
|Nantes
|10
|2
|3
|5
|10:15
|9
|16.
|Lorient
|10
|2
|3
|5
|13:22
|9
|17.
|Auxerre
|10
|2
|1
|7
|7:16
|7
|18.
|Mety
|10
|1
|2
|7
|8:26
|5