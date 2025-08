min Miloslav Novák Autor:

11:02

Fotbalový reprezentant Pavel Šulc už Viktorii Plzeň v třetím předkole Ligy mistrů proti Rangers nepomůže. V pondělí s týmem do Skotska neodcestoval, naopak zamířil do Lyonu, kde dojednává přestup. „Pavel od klubu dostal zelenou k přestupu do zahraničí,“ prohlásil generální ředitel klubu Adolf Šádek.