Komplikace pro reprezentaci? Šulc bojuje se zraněním, vynechá šlágr proti PSG

Autor: ,
  18:15aktualizováno  18:15
Pavel Šulc bude v neděli kvůli zranění zadního stehenního svalu chybět Lyonu v zápase francouzské ligy proti vedoucímu týmu tabulky Paris St. Germain. Na tiskové konferenci před soubojem s obhájcem titulu a vítězem Ligy mistrů to řekl trenér Paulo Fonseca, ale neupřesnil, jak vážné potíže českého fotbalisty jsou.
Pavel Šulc slaví svoji branku do sítě Paris FC.

Pavel Šulc slaví svoji branku do sítě Paris FC. | foto: Reuters

Otavio z Paris FC se snaží obrat o míč Pavla Šulce z Lyonu.
Fotbalisté Lyonu s Pavlem Šulcem a Adamem Karabecem (druhý a třetí zprava)...
Pavel Šulc v ráži. Proti Paris FC skórval dvakrát během sedmi minut.
Radost českých krajánků. Pavel Šulc (vpravo) objímá Adama Karabce po gólu Lyonu...
27 fotografií

Šulc je v nominaci na nadcházející zápasy národního týmu, který se sejde v pondělí v Praze. Ve čtvrtek čeká reprezentaci přípravné utkání se San Marinem v Karviné, o čtyři dny později zakončí zápasem s Gibraltarem v Olomouci kvalifikaci mistrovství světa.

Šulc ve čtvrtek nastoupil v Evropské lize na hřišti Betisu Sevilla, kde při porážce Lyonu 0:2 odehrál závěrečných 26 minut.

Po letním příchodu z Plzně se mu daří hlavně ve francouzské lize, kde dal v 11 zápasech pět gólů a patří mezi nejlepší střelce soutěže. Lyon je v tabulce šestý, na PSG ztrácí čtyři body.

