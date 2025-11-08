Komplikace pro reprezentaci? Šulc bojuje se zraněním, vynechá šlágr proti PSG

Šulc je v nominaci na nadcházející zápasy národního týmu, který se sejde v pondělí v Praze. Ve čtvrtek čeká reprezentaci přípravné utkání se San Marinem v Karviné, o čtyři dny později zakončí zápasem s Gibraltarem v Olomouci kvalifikaci mistrovství světa.
Šulc ve čtvrtek nastoupil v Evropské lize na hřišti Betisu Sevilla, kde při porážce Lyonu 0:2 odehrál závěrečných 26 minut.
Po letním příchodu z Plzně se mu daří hlavně ve francouzské lize, kde dal v 11 zápasech pět gólů a patří mezi nejlepší střelce soutěže. Lyon je v tabulce šestý, na PSG ztrácí čtyři body.