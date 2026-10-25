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Šulc jde na operaci s kolenem. Přijde o sraz nároďáku, mimo bude několik měsíců

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  14:21aktualizováno  14:21
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Pavel Šulc z Lyonu se rozcvičuje před zápasem s Crystalem Palace.

Pavel Šulc z Lyonu se rozcvičuje před zápasem s Crystalem Palace. | foto: Manon CruzReuters

Ofenzivní záložník Pavel Šulc se hlásí o aut při zápase Ligy národů s...
Český záložník Pavel Šulc
Pavel Šulc (vpravo) z Lyonu v duelu s Rennes, brání Abdelhamid Ait Boudlal a...
Pavel Šulc z Lyonu v utkání s Toulouse.
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Fotbalista Lyonu Pavel Šulc si natrhl meniskus v pravém kolenu a čeká ho operace. Pětadvacetiletý ofenzivní záložník bude mimo hru minimálně čtyři měsíce, uvedl francouzský klub na svém webu. Jedna z opor českého národního týmu přijde minimálně o nejbližší reprezentační sraz v listopadu.

Šulc si zranění přivodil v týdnu během tréninku před čtvrtečním zápasem Evropské ligy na stadionu Hoffenheimu, do kterého již nenastoupil. Kvůli potížím s kolenem už během léta vstoupil později do sezony.

Jeho další zdravotní problémy přicházejí krátce poté, co minulý týden přispěl v Evropské lize k vítězství 3:2 nad Crystal Palace svým prvním gólem za Olympique od března. Následně se prosadil i v domácí soutěži při výhře 2:1 proti Nice.

Vedle Lyonu bude Šulc chybět i reprezentaci, a to minimálně v listopadu. Národní tým při posledním letošním srazu odehraje zbývající dva zápasy skupinové části Ligy národů doma proti Španělsku a v Chorvatsku.

Je otázkou, zda se úřadující vítěz ankety o nejlepšího českého hráče roku stihne dát do pořádku do března, kdy je na programu první jarní sraz. Šulc má v reprezentační A-mužstvu dosud na kontě 27 startů a pět branek.

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Šulc jde na operaci s kolenem. Přijde o sraz nároďáku, mimo bude několik měsíců

Pavel Šulc z Lyonu se rozcvičuje před zápasem s Crystalem Palace.

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