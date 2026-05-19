S Chorým mám neuvěřitelný vztah. Když to půjde, zabojuju za něj, říká Tykač

Jedenatřicetiletého útočníka Chorého a o čtyři roky mladšího krajního obránce Douděru po jejich excesech v nedávném derby, za které obdrželi červené karty, Slavia z rozhodnutí vedení vyřadila z kádru. Důvodem bylo, že porušili interní pravidla.
Ale jak Tykač naznačil, nemusí to tak dopadnout. „To je zatím nedopsaný příběh. Vnímal jsem, že na to přísné rozhodnutí, které Jarda učinil, je nahlíženo více, či méně kriticky. Velmi dobře rozumím postoji Jardy a vysvětlím proč. Na druhé straně velmi dobře rozumím postoji trenéra reprezentace a vlastně ho i chápu,“ řekl Tykač.
Povídejte.
Většina diváků nevidí do kabiny a neví, co se tam dělo. Má to nějakou historii. Áčko mělo letos několik incidentů, kdy se hráči nechovali tak, jak by se hráči Slavie chovat měli. A porušili dost značně pravidla. Mluvím o excesech. Jarda se zlobil, měl s konkrétními hráči pohovory a po střetu v Hradci měl s áčkem dlouhý hovor. Jasně formuloval varování a pravidla. Vytvořil nějakou situaci, ve které nakreslil červenou čáru a řekl, že takhle ne. Načež přijde derby se Spartou... To bylo totální překročení. To nic nemění na tom, že Jarda měl právo to udělat.
A co bude dál?
Já si nesmírně vážím toho, co Chorý a Douděra pro Slavii udělali. Považuju je za strůjce úspěchu Slavie. Ale když dovolíte, já teď budu mluvit hlavně o Tomášovi. Když uděláte anketu mezi hráči ligy o MVP sezony (nejužitečnější hráč ligy), myslím, že vyniknou dvě jména ze Slavie a jedním z nich bude Tomáš Chorý. Pro mě je Tomáš Chorý MVP ligy.
S tím s vámi mnozí budou jistě souhlasit.
Máme spolu neuvěřitelný vztah. Když jsme porazili Jablonec, měl jsem slzy v očích. Pak jsme se potkali ve VIP, samozřejmě jsme měli radost, Tomáš ke mně přišel, podíval se mi do očí a říká: „Doručeno.“ To byl pro mě jeden z nejsilnějších zážitků. Říkal mi: „Já nikdy nezapomenu, že jsi dal za devětadvacetiletého kluka z Plzně tři miliony eur. Dal jsi mi obrovskou důvěru a já ti ji chci vracet.“
S Chorým si tykáte?
Ano. Mimo hřiště je Tomáš famózní kluk. Na hřišti se občas nechá strhnout emocemi. V NHL existuje dlouhodobý a úspěšný program pro hráče, kteří mají starosti s emocemi. Já s oběma chci mluvit o tom, co dál. Máme domluvenou schůzku. Potřebuju vědět, že chápou, že překročili určitou čáru. Mně se program, který mají v NHL, líbí. Tady to dělá jeden z nejlepších českých psychologů. Pokud se do toho kluci budou chtít pustit, já bych byl připraven, když to bude mít nějaký výsledek, jít za Jardou a udělat, co jsem předtím, myslím si, nikdy neudělal.
To je co?
Přesvědčovat ho, aby revidoval svoje rozhodnutí. Ten příběh má otevřený konec. Já nevím, jak dopadne. Jestli kluci přijdou a řeknou, že mají super nabídku ze Saúdské Arábie nebo z bundesligy. Za to, co udělali pro Slavii, tak já si přeju nejlepší řešení pro ně. Ale současně i pro klub. Já bych jim rád pomohl ta dvířka otevřít, ale musím vědět, že oni chápou, co se stalo. Že je chtějí otevřít. Ono obecně není dobré měnit nebo zasahovat do rozhodování svých manažerů, protože pak z toho děláte guláš a lidi nevědí, kdo ve skutečnosti rozhoduje a koho mají respektovat. Akorát uděláte průšvih. Ale na druhou stranu jsou situace, kdy to za to stojí. A mně tyhle dva kluci stojí za to. A já, když to půjde, za ně zabojuju.
Vy sám jste sportoval, takže víte, jak těžké je krotit emoce?
Ano. Badminton je sálový sport, ale i tam občas slyšíte z vedlejších kurtů slova, která bychom tady asi nepoužívali. Člověk většinou neřekne: Jdi k šípku. K těm klukům mám vztah a moc bych jim přál šťastný konec. Udělám pro ně, co budu moct.