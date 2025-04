Říkáte si teď: Mělo to smysl, Slavia byla správná investice?

Že je to správná investice, jsem si myslel už předtím. Je to bomba, je to úžasný, jsem nadšenej.

Jaký jste byl fanouškem na tribuně? Byl jste slyšet?

Seděl jsem uprostřed Olomoučáků, takže jsem to měl trochu těžší. Ale při gólech jsem slyšet byl.

Jaroslav Tvrdík o titulu „Fotbal mě naučil pokoře, dokud není udělaný poslední krok, hraje se dál. Ještě mi to úplně nedochází, pro mě je ten titul hotový až dnešním večerem. Je to titul, který v první řadě patří novému majiteli Pavlu Tykačovi, díky němu můžeme letos slavit. Moc to přeju všem zaměstnancům klubu, hráčům a fanouškům, pro které to děláme.“ zdroj: Oneplay sport

Co jste si řekl s trenérem Trpišovským?

Zatím jsme se jen objali a pogratulovali si.

Jaká byla první reakce vaše a pana Tvrdka, předsedy klubového představenstva?

Reakce všech lidí byla úplně stejná. Prostě to je sen, kvůli kterému se celý rok snažíte a kvůli kterému ten fotbal hrajete. Klukům se to povedlo.

Pojedete společně domů vlakem. Co se tam ty tři hodiny bude dít?

To jsem sám zvědavej... Ale já bych měl v neděli ráno vyzvednout ženu na letišti, ale obávám se, že to asi neklapne.

Už jste přemýšlel nad tím, co Slavii čeká dál?

Champions League. Moc se na ni těšíme. Bomba.