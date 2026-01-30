Zraněný Zacha vynechá zápas pod širým nebem, olympiáda snad v ohrožení není

Zacha nedohrál čtvrteční utkání proti Philadelphii, ve kterém se střelecky prosadil, ale ve druhé třetině ze zdravotních důvodů odstoupil. Na marodce Bostonu tak doplnil dalšího klíčového centra Eliase Lindholma, jehož stav pozorně sledují šéfové švédské reprezentace. I Lindholm by totiž měl do Milána příští týden odletět.
„Oba s námi neodcestují, takže to vypadá, že v neděli s největší pravděpodobností nenastoupí,“ uvedl Sturm. V případě obou hráčů klub uvedl, že se jejich stav bude posuzovat den po dni.
Podle Sturma by však oba hráči neměli přijít o olympiádu. „Teď bych řekl, že to není v ohrožení. Ale znovu opakuju, že to musíme posuzovat podle každého dne,“ řekl německý kouč s tím, že oba situaci řeší s generálními manažery národních týmů, v Zachově případě tedy s Jiřím Šlégrem. „Vypadá to, že na olympiádu odjedou, ale to se může změnit,“ dodal Sturm.
Boston čekají před olympijskou pauzou dva zápasy. V noci na pondělí evropského času nastoupí proti Tampě, o tři dny později se představí na Floridě. Zacha by se stejně jako další hráči z NHL měl k českému týmu v dějišti olympiády připojit v neděli 8. února, první zápas čeká reprezentaci ve čtvrtek 12. února proti Kanadě.