Zacha měl patřit k oporám národního týmu, trenér Radim Rulík s ním velmi pravděpodobně počítal na pozici prvního centra vedle hvězdy Davida Pastrňáka.
Jenže podle aktuálních zpráv si bude muset připravit jinou variantu.
Zacha vynechal poslední dvě utkání Bostonu v NHL, předtím nedohrál duel proti Philadelphii.
Přesně není jasné, jaké zranění si přivodil, klub jej jen neurčitě označil za problém v horní části těla.
Mohlo se jednat o následek tvrdého nárazu na hrazení, po kterém sice ještě dvakrát na led naskočil, poté však ze zápasu odstoupil.
A ani o více jak týden později není Zacha v takovém rozpoložení, které by mu momentálně umožnilo nastoupit v Miláně. I tak ale může vedení reprezentace až do startu turnaje čekat, zdali se jeho zdravotní stav nezlepší.
Pokud ne, může ho na poslední chvíli na soupisce na základě předložení lékařské zprávy kdokoliv nahradit.
A tím dotyčným by podle iDNES.cz měl být právě Chlapík. Sparťanský útočník prožívá velmi vydařenou sezonu a ačkoliv Pražané nepodávají zrovna stabilní výkony, osmadvacetiletý forvard tým táhne.
Dařilo se mu i na reprezentačních akcích, nominace mu původně jen těsně unikla, koneckonců jako v minulosti už několikrát. Rulík ho každopádně vzal na předolympijský kemp do Karlových Varů, zařadil ho mezi první náhradníky.
Mezi nimi zprvu figuroval i mistr světa z Prahy Ondřej Beránek, jenže i on se zranil. V úvahu připadal ještě pardubický Jáchym Kondelík, který stejně jako Zacha hraje na centru.
Nakonec by se ale do Milána měl kvůli Zachově zranění podívat křídelník Chlapík.