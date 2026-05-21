Pavouk MS v hokeji 2026: Na koho mohou narazit Češi ve čtvrtfinále, program play off

Na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku má každý tým odehrány minimálně tři zápasy v základní skupině. Kdo má blízko k postupu do čtvrtfinále a komu se nedaří? Čechy po výhře nad Dánskem zaskočila šokující porážka se Slovinskem (2:3 po prodloužení), ale zaváhání napravili vítězstvím nad Švédskem (4:3) a zdolali také Itálii (3:1). Co to může znamenat směrem k play off?

Martin Nečas (vlevo) a David Pastrňák na českém tréninku | foto: Pavel Mazac / CNC Profimedia.cz

Systém a pavouk MS v hokeji 2026:

  • Ze základních skupin postoupí do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určí následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3A.
  • Čeští hokejisté hrají ve skupině B, kde společně s Kanadou a Švédskem patří k největším favoritům. Ve skupině A by měla být nejsilnější trojice USA, Finsko, Švýcarsko.

Složení skupin pro MS 2026

V závorce pořadí v žebříčku IIHF

Skupina A (Curych): USA (2.), Švýcarsko (3.), Finsko (7.), Německo (8.), Lotyšsko (11.), Rakousko (12.), Maďarsko (18.), Velká Británie (19.)

Skupina B (Fribourg): Kanada (4.), Švédsko (5.), ČESKO (6.), Dánsko (9.), Slovensko (10.), Norsko (13.), Slovinsko (17.), Itálie (20.)

Situace ve skupině B: český postup je blízko

Češi mají po čtyřech zápasech deset bodů. Na postup do čtvrtfinále téměř jistě postačí zisk dvanácti bodů. Národní tým čekají ještě souboje se Slovenskem (sobota 23. 5.), Norskem (pondělí 25. 5.) a Kanadou (úterý 26. 5.).

Pro případné nasazení do čtvrtfinále je velmi důležité vítězství nad Švédskem. Pokud by oba týmy měly po základní skupině stejný počet bodů, Češi by skončili v tabulce před Seveřany.

Výběr kouče Radima Rulíka má slušnou šanci na postup z prvního nebo druhého místa. Ve čtvrtfinále by se tak vyhnul nejlepším týmům ze skupiny A, kde kralují domácí Švýcarsko a Finsko. Omlazený tým USA se zatím trápí a soupeř ze třetí nebo čtvrté příčky může být teoreticky velmi schůdný.

Co rozhoduje při rovnosti bodů?

Jaká kritéria rozhodují, pokud mají dva nebo více týmů po skončení základní skupiny stejný počet bodů?

  • Stejný bodový zisk mají dva týmy
  • Rozhodne vzájemný zápas: Lépe se umístí tým, který vyhrál vzájemné utkání.
  • Stejný bodový zisk má tři a více týmů
  • Rozhoduje minitabulka, do které se započítávají pouze vzájemné zápasy bodově vyrovnaných týmů.
  • Hodnotí se:
    • počet bodů ze vzájemných zápasů
    • rozdíl skóre
    • vyšší počet vstřelených gólů

Program čtvrtfinále na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápas
čtvrtek 28. 5.16:15, CurychČtvrtfinále 1
čtvrtek 28. 5.16:15, FribourgČtvrtfinále 2
čtvrtek 28. 5.20:15, CurychČtvrtfinále 3
čtvrtek 28. 5.20:15, FribourgČtvrtfinále 4

Dvojice pro semifinále budou sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzve nejníže umístěný tým.

Program semifinále na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápas
sobota 30. 5.14:30, CurychSemifinále 1
sobota 30. 5.18:30, CurychSemifinále 2

Co rozhoduje při sestavení semifinálových dvojic?

  • 1. umístění ve skupině
  • 2. body v základní skupině
  • 3. rozdíl branek v základní skupině
  • 4. vstřelené góly v základní skupině
  • 5. nasazení do turnaje

Zápasy o medaile na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápas
neděle 31. 5.15:30, CurychO 3. místo
neděle 31. 5.20:15, CurychFinále
