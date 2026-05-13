Pavouk MS v hokeji 2026: Na koho mohou narazit Češi ve čtvrtfinále, program play off

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Turnaj ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. V následujícím přehledu najdete systém a rozpis zápasů play off.

Martin Nečas (vlevo) a David Pastrňák na českém tréninku | foto: Pavel Mazac / CNC Profimedia.cz

Systém a pavouk MS v hokeji 2026:

  • Ze základních skupin postoupí do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určí následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3A.
  • Čeští hokejisté budou hrát ve skupině B, kde společně s Kanadou a Švédskem patří k největším favoritům. Ve skupině A by měla být nejsilnější trojice USA, Finsko, Švýcarsko.

Složení skupin pro MS 2026

V závorce pořadí v žebříčku IIHF

Skupina A (Curych): USA (2.), Švýcarsko (3.), Finsko (7.), Německo (8.), Lotyšsko (11.), Rakousko (12.), Maďarsko (18.), Velká Británie (19.)

Skupina B (Fribourg): Kanada (4.), Švédsko (5.), ČESKO (6.), Dánsko (9.), Slovensko (10.), Norsko (13.), Slovinsko (17.), Itálie (20.)

Program čtvrtfinále na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápas
čtvrtek 28. 5.16:15, CurychČtvrtfinále 1
čtvrtek 28. 5.16:15, FribourgČtvrtfinále 2
čtvrtek 28. 5.20:15, CurychČtvrtfinále 3
čtvrtek 28. 5.20:15, FribourgČtvrtfinále 4

Dvojice pro semifinále budou sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzve nejníže umístěný tým.

Program semifinále na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápas
sobota 30. 5.14:30, CurychSemifinále 1
sobota 30. 5.18:30, CurychSemifinále 2

Co rozhoduje při sestavení semifinálových dvojic?

  • 1. umístění ve skupině
  • 2. body v základní skupině
  • 3. rozdíl branek v základní skupině
  • 4. vstřelené góly v základní skupině
  • 5. nasazení do turnaje

Zápasy o medaile na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápas
neděle 31. 5.15:30, CurychO 3. místo
neděle 31. 5.20:15, CurychFinále
