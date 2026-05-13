Systém a pavouk MS v hokeji 2026:
- Ze základních skupin postoupí do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určí následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3A.
- Čeští hokejisté budou hrát ve skupině B, kde společně s Kanadou a Švédskem patří k největším favoritům. Ve skupině A by měla být nejsilnější trojice USA, Finsko, Švýcarsko.
Složení skupin pro MS 2026
V závorce pořadí v žebříčku IIHF
Skupina A (Curych): USA (2.), Švýcarsko (3.), Finsko (7.), Německo (8.), Lotyšsko (11.), Rakousko (12.), Maďarsko (18.), Velká Británie (19.)
Skupina B (Fribourg): Kanada (4.), Švédsko (5.), ČESKO (6.), Dánsko (9.), Slovensko (10.), Norsko (13.), Slovinsko (17.), Itálie (20.)
Program čtvrtfinále na MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|čtvrtek 28. 5.
|16:15, Curych
|Čtvrtfinále 1
|čtvrtek 28. 5.
|16:15, Fribourg
|Čtvrtfinále 2
|čtvrtek 28. 5.
|20:15, Curych
|Čtvrtfinále 3
|čtvrtek 28. 5.
|20:15, Fribourg
|Čtvrtfinále 4
Dvojice pro semifinále budou sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzve nejníže umístěný tým.
Program semifinále na MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|sobota 30. 5.
|14:30, Curych
|Semifinále 1
|sobota 30. 5.
|18:30, Curych
|Semifinále 2
Co rozhoduje při sestavení semifinálových dvojic?
- 1. umístění ve skupině
- 2. body v základní skupině
- 3. rozdíl branek v základní skupině
- 4. vstřelené góly v základní skupině
- 5. nasazení do turnaje
Zápasy o medaile na MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|neděle 31. 5.
|15:30, Curych
|O 3. místo
|neděle 31. 5.
|20:15, Curych
|Finále