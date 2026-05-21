Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku dospělo do finále. První semifinále suverénně ovládli domácí Švýcaři, kteří deklasovali Norsko 6:0. V souboji o zlato vyzvou Finsko. Čtvrtfináloví přemožitelé českého týmu si poradili s Kanadou 4:2. Jaký je program duelů o medaile?
Finsko vs. Česko 4:1 Češi potvrdili, že na tomto šampionátu to nebylo ono. Proti Finům většinu času nestíhali, nehrnuli se do osobních soubojů, kazili přihrávky a jen výjimečně se dostali ke gólovým šancím.
Kanada vs. USA 4:0 Mladý americký tým, který postoupil do play off ze čtvrtého místa, odehrál proti hvězdami nabité reprezentaci Kanady slušný zápas. Definitivně rozhodly až dva góly do prázdné branky.
Norsko vs. Lotyšsko 2:0 Disciplína, skvělý brankář a maximální efektivita. Vše, co zdobilo Nory už v základní skupině, zafungovalo i ve čtvrtfinále. Poslední třetinu sice prohráli 4:19 na střely, ale radost z historicky prvního postupu do semifinále jim to určitě nevezme.
Švýcarsko vs. Švédsko 3:1 Domácí prostředí, skvěle poskládaný tým a velká forma. Švýcaři sice v utkání obdrželi první gól, ale zápas otočili a potvrdili, že tento výběr má minimálně na finále.
Dvojice pro semifinále byly sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzval nejníže umístěný tým.