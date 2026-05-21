Pavouk MS v hokeji 2026: Boje o medaile. Získají domácí Švýcaři zlato?

Autor:
  9:53aktualizováno  31. května 9:58
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku dospělo do finále. První semifinále suverénně ovládli domácí Švýcaři, kteří deklasovali Norsko 6:0. V souboji o zlato vyzvou Finsko. Čtvrtfináloví přemožitelé českého týmu si poradili s Kanadou 4:2. Jaký je program duelů o medaile?

Švýcarští hokejisté se radují z třetího gólu v semifinále proti Norsku. Vstřelil ho útočník Ken Jäger. | foto: AP

Zápasy o medaile na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápas
neděle 31. 5.15:30, CurychO 3. místo: Kanada – Norsko
neděle 31. 5.20:15, CurychFinále: Švýcarsko – Finsko
Švýcarsko
3:1
Švédsko
Norsko
2:0
Lotyšsko
Švýcarsko
6:0
Norsko
Švýcarsko
31. 5. 20:20
Finsko
Kanada
2:4
Finsko
Kanada
4:0
USA
Finsko
4:1
Česko

O bronz

94846

Výsledky semifinále na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
sobota 30. 5.15:20, CurychŠvýcarsko – Norsko6:0
sobota 30. 5.20:00, CurychKanada – Finsko2:4

Švýcarsko – Norsko 6:0
Nabitý domácí výběr, poháněný fanoušky, nedal překvapivému semifinálovému soupeři šanci. Styl, který Norům stačil proti tápajícím favoritům ve skupině, už byl na Švýcary málo.

Kanada- Finsko 2:4
Skvělý souboj týmů nabitých hvězdami z NHL. Kanada sice vedla po první třetině o gól, ve druhé části však inkasovala třikrát a z této ztráty se už nevzpamatovala.

Dvojice pro semifinále byly sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzval nejníže umístěný tým.

Systém a pavouk MS v hokeji 2026:

  • Ze základních skupin postoupilo do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určil následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3A.

Výsledky čtvrtfinále MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápasVýsledek
čtvrtek 28. 5.20:20, CurychŠvýcarsko – Švédsko3:1
čtvrtek 28. 5.16:20, CurychFinsko – ČESKO4:1
čtvrtek 28. 5.16:20, FribourgKanada – USA4:0
čtvrtek 28. 5.20:20, FribourgNorsko – Lotyšsko2:0
  • Finsko vs. Česko 4:1
    Češi potvrdili, že na tomto šampionátu to nebylo ono. Proti Finům většinu času nestíhali, nehrnuli se do osobních soubojů, kazili přihrávky a jen výjimečně se dostali ke gólovým šancím.
  • Kanada vs. USA 4:0
    Mladý americký tým, který postoupil do play off ze čtvrtého místa, odehrál proti hvězdami nabité reprezentaci Kanady slušný zápas. Definitivně rozhodly až dva góly do prázdné branky.

MS v hokeji 2026: Kde a kdy sledovat přenosy v televizi, přehled den po dni
  • Norsko vs. Lotyšsko 2:0
    Disciplína, skvělý brankář a maximální efektivita. Vše, co zdobilo Nory už v základní skupině, zafungovalo i ve čtvrtfinále. Poslední třetinu sice prohráli 4:19 na střely, ale radost z historicky prvního postupu do semifinále jim to určitě nevezme.
  • Švýcarsko vs. Švédsko 3:1
    Domácí prostředí, skvěle poskládaný tým a velká forma. Švýcaři sice v utkání obdrželi první gól, ale zápas otočili a potvrdili, že tento výběr má minimálně na finále.
  • Dvojice pro semifinále byly sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzval nejníže umístěný tým.

Co rozhoduje při sestavení semifinálových dvojic?

  • 1. umístění ve skupině
  • 2. body v základní skupině
  • 3. rozdíl branek v základní skupině
  • 4. vstřelené góly v základní skupině
  • 5. nasazení do turnaje

Konečné tabulky základních skupin

  • Skupina A
PořadíTýmZVVPPPPSkóreBody
1.Švýcarsko7700039:721
2.Finsko7600131:1118
3.Lotyšsko7400324:1712
4.USA7310325:2111
5.Německo7301323:2210
6.Rakousko7300417:299
7.Maďarsko7100614:383
8.Velká Británie700077:350
  • Skupina B
PořadíTýmZVVPPPPSkóreBody
1.Kanada7610033:1320
2.Norsko7411125:1415
3.Česko7401219:1713
4.Švédsko7400327:1612
5.Slovensko7310321:1911
6.Dánsko7111415:266
7.Slovinsko7111413:256
8.Itálie700165:281

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.