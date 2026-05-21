Pavouk MS v hokeji 2026: Program čtvrtfinále, Češi narazí na Finy

  9:53aktualizováno  27. května 6:59
Zápasy v základních skupinách na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku jsou za námi. Na programu je čtvrtfinále. Čeští hokejisté do něj postoupili ze třetího místa skupiny B a čeká je souboj s Finskem. Jaké jsou další dvojice ve vyřazovacích bojích a kdy se čtvrtfinálové duely hrají?

Martin Nečas (vlevo) a David Pastrňák na českém tréninku | foto: Pavel Mazac / CNC Profimedia.cz

Systém a pavouk MS v hokeji 2026:

  • Ze základních skupin postoupí do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určí následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3A.

Soupeři pro čtvrtfinále MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápas
čtvrtek 28. 5.20:20, CurychŠvýcarsko – Švédsko
čtvrtek 28. 5.16:20, CurychFinsko – ČESKO
čtvrtek 28. 5.16:20, FribourgKanada – USA
čtvrtek 28. 5.20:20, FribourgNorsko – Lotyšsko

Konečné tabulky základních skupin

  • Skupina A
PořadíTýmZVVPPPPSkóreBody
1.Švýcarsko7700039:721
2.Finsko7600131:1118
3.Lotyšsko7400324:1712
4.USA7310325:2111
5.Německo7301323:2210
6.Rakousko7300417:299
7.Maďarsko7100614:383
8.Velká Británie700077:350
  • Skupina B
PořadíTýmZVVPPPPSkóreBody
1.Kanada7610033:1320
2.Norsko7411125:1415
3.Česko7401219:1713
4.Švédsko7400327:1612
5.Slovensko7310321:1911
6.Dánsko7111415:266
7.Slovinsko7111413:256
8.Itálie700165:281

  • Dvojice pro semifinále budou sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzve nejníže umístěný tým.

Program semifinále na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápas
sobota 30. 5.14:30, CurychSemifinále 1
sobota 30. 5.18:30, CurychSemifinále 2

Co rozhoduje při sestavení semifinálových dvojic?

  • 1. umístění ve skupině
  • 2. body v základní skupině
  • 3. rozdíl branek v základní skupině
  • 4. vstřelené góly v základní skupině
  • 5. nasazení do turnaje

Zápasy o medaile na MS v hokeji 2026

DatumČas, místoZápas
neděle 31. 5.15:30, CurychO 3. místo
neděle 31. 5.20:15, CurychFinále
