Systém a pavouk MS v hokeji 2026:
- Ze základních skupin postoupí do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určí následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3A.
Soupeři pro čtvrtfinále MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|čtvrtek 28. 5.
|20:20, Curych
|Švýcarsko – Švédsko
|čtvrtek 28. 5.
|16:20, Curych
|Finsko – ČESKO
|čtvrtek 28. 5.
|16:20, Fribourg
|Kanada – USA
|čtvrtek 28. 5.
|20:20, Fribourg
|Norsko – Lotyšsko
Konečné tabulky základních skupin
- Skupina A
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Švýcarsko
|7
|7
|0
|0
|0
|39:7
|21
|2.
|Finsko
|7
|6
|0
|0
|1
|31:11
|18
|3.
|Lotyšsko
|7
|4
|0
|0
|3
|24:17
|12
|4.
|USA
|7
|3
|1
|0
|3
|25:21
|11
|5.
|Německo
|7
|3
|0
|1
|3
|23:22
|10
|6.
|Rakousko
|7
|3
|0
|0
|4
|17:29
|9
|7.
|Maďarsko
|7
|1
|0
|0
|6
|14:38
|3
|8.
|Velká Británie
|7
|0
|0
|0
|7
|7:35
|0
- Skupina B
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Kanada
|7
|6
|1
|0
|0
|33:13
|20
|2.
|Norsko
|7
|4
|1
|1
|1
|25:14
|15
|3.
|Česko
|7
|4
|0
|1
|2
|19:17
|13
|4.
|Švédsko
|7
|4
|0
|0
|3
|27:16
|12
|5.
|Slovensko
|7
|3
|1
|0
|3
|21:19
|11
|6.
|Dánsko
|7
|1
|1
|1
|4
|15:26
|6
|7.
|Slovinsko
|7
|1
|1
|1
|4
|13:25
|6
|8.
|Itálie
|7
|0
|0
|1
|6
|5:28
|1
- Dvojice pro semifinále budou sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzve nejníže umístěný tým.
Program semifinále na MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|sobota 30. 5.
|14:30, Curych
|Semifinále 1
|sobota 30. 5.
|18:30, Curych
|Semifinále 2
Zápasy o medaile na MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|neděle 31. 5.
|15:30, Curych
|O 3. místo
|neděle 31. 5.
|20:15, Curych
|Finále