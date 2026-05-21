Program semifinále na MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|sobota 30. 5.
|15:20, Curych
|Švýcarsko – Norsko
|sobota 30. 5.
|20:00, Curych
|Kanada – Finsko
- Dvojice pro semifinále byly sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzve nejníže umístěný tým.
ČF
SF
FIN
SF
ČF
O bronz
Zápasy o medaile na MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|neděle 31. 5.
|15:30, Curych
|O 3. místo
|neděle 31. 5.
|20:15, Curych
|Finále
Systém a pavouk MS v hokeji 2026:
- Ze základních skupin postoupilo do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určil následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3A.
Výsledky čtvrtfinále MS v hokeji 2026
|Datum
|Čas, místo
|Zápas
|Výsledek
|čtvrtek 28. 5.
|20:20, Curych
|Švýcarsko – Švédsko
|3:1
|čtvrtek 28. 5.
|16:20, Curych
|Finsko – ČESKO
|4:1
|čtvrtek 28. 5.
|16:20, Fribourg
|Kanada – USA
|4:0
|čtvrtek 28. 5.
|20:20, Fribourg
|Norsko – Lotyšsko
|2:0
- Finsko vs. Česko 4:1
Češi potvrdili, že na tomto šampionátu to nebylo ono. Proti Finům většinu času nestíhali, nehrnuli se do osobních soubojů, kazili přihrávky a jen výjimečně se dostali ke gólovým šancím.
- Kanada vs. USA 4:0
Mladý americký tým, který postoupil do play off ze čtvrtého místa, odehrál proti hvězdami nabité reprezentaci Kanady slušný zápas. Definitivně rozhodly až dva góly do prázdné branky.
|
MS v hokeji 2026: Kde a kdy sledovat přenosy v televizi, přehled den po dni
- Norsko vs. Lotyšsko 2:0
Disciplína, skvělý brankář a maximální efektivita. Vše, co zdobilo Nory už v základní skupině, zafungovalo i ve čtvrtfinále. Poslední třetinu sice prohráli 4:19 na střely, ale radost z historicky prvního postupu do semifinále jim to určitě nevezme.
- Švýcarsko vs. Švédsko 3:1
Domácí prostředí, skvěle poskládaný tým a velká forma. Švýcaři sice v utkání obdrželi první gól, ale zápas otočili a potvrdili, že tento výběr má minimálně na finále.
- Dvojice pro semifinále byly sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzval nejníže umístěný tým.
Co rozhoduje při sestavení semifinálových dvojic?
Konečné tabulky základních skupin
- Skupina A
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Švýcarsko
|7
|7
|0
|0
|0
|39:7
|21
|2.
|Finsko
|7
|6
|0
|0
|1
|31:11
|18
|3.
|Lotyšsko
|7
|4
|0
|0
|3
|24:17
|12
|4.
|USA
|7
|3
|1
|0
|3
|25:21
|11
|5.
|Německo
|7
|3
|0
|1
|3
|23:22
|10
|6.
|Rakousko
|7
|3
|0
|0
|4
|17:29
|9
|7.
|Maďarsko
|7
|1
|0
|0
|6
|14:38
|3
|8.
|Velká Británie
|7
|0
|0
|0
|7
|7:35
|0
- Skupina B