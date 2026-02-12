ZOH 2026: Na koho můžou narazit hokejistky a hokejisti v play off?

  8:14aktualizováno  13. února 10:13
Olympijské souboje hokejistek se překlenuly do play off a odstartoval také očekávaný turnaj mužů. Kdo na koho narazí či může narazit? Jaký je herní systém obou turnajů? Odpovědi najdete v našem přehledu.

Hokej žen na ZOH: play off olympijského turnaje

Skupina A: USA, Kanada, Česko, Finsko, Švýcarsko

Skupina B: Švédsko, Německo, Itálie, Japonsko, Francie

Ženský turnaj má dvě skupiny. Elitní „áčko“, ze kterého postoupilo do čtvrtfinále všech pět týmů, a „béčko“, odkud půjdou dál nejlepší tři celky. Česká reprezentace patří mezi elitu, takže má čtvrtfinálovou účast jistou. Na koho může narazit?

Jak vypadají dvojice pro čtvrtfinále:

ZápasČas/výsledek
ČESKO vs ŠvédskoPátek 13. února – 16:40
USA vs. ItáliePátek 13. února – 21:10
Kanada vs. NěmeckoSobota 14. února – 16:40
Finsko vs. ŠvýcarskoSobota 14. února – 21:10

V semifinále se soupeři nasazují podle umístění. Nejlepší tým ze základních skupin narazí na nejhorší a zbylé dva celky jdou proti sobě. Češky by tak velmi pravděpodobně nastoupily do duelu s Kanadou, či USA.

Harmonogram play off v hokejovém turnaji žen

FázeDatum a čas
Čtvrtfinále 1Pátek 13. února, 16:40
Čtvrtfinále 2Pátek 13. února, 21:10
Čtvrtfinále 3Sobota 14. února, 16:40
Čtvrtfinále 4Sobota 14. února, 21:10
Semifinále 1Pondělí 16. února, 16:40
Semifinále 2Pondělí 16. února, 21:10
O bronzČtvrtek 19. února, 14:40
FináleČtvrtek 19. února, 19:10

Hokej mužů: play off olympijského turnaje

V mužském turnaji je systém jiný. Základní skupiny jsou tři po čtyřech týmech.

Systém hokejového turnaje mužů na ZOH 2026

Skupina A: Česko, Francie, Kanada, Švýcarsko

Skupina B: Švědsko, Slovensko, Itálie, Finsko

Skupina C: Lotyšsko, USA, Německo, Dánsko

V mužském turnaji jsou tři základní skupiny po čtyřech týmech.

    • Vítěz každé skupiny postupuje přímo do čtvrtfinále.
    • Nejlepší tým na druhém místě ze všech tří skupin také postupuje přímo do čtvrtfinále (kritéria pro rozhodování: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF před turnajem)
    • Zbývajících osm týmů se utká ve vyřazovacích osmifinálových zápasech o čtyři zbývající místa ve čtvrtfinále.
    • K rozdělení dvojic pro osmifinále poslouží minitabulka

Jak se vytvoří minitabulka pro osmifinále?

1️⃣ Nejprve se řadí podle umístění ve skupině: nejdříve zbývající týmy z 2. míst, poté všechny týmy ze 3. míst, nakonec týmy ze 4. míst.

2️⃣ U týmů se stejným umístěním ve skupině, rozhoduje: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF.

  • Po seřazení týmů do minitabulky se hraje podle klíče:
    • 5 vs. 12
    • 6 vs. 11
    • 7 vs. 10
    • 8 vs. 9

Harmonogram play off v hokejovém turnaji mužů

Osmifinále 1Úterý 17. února, 12:10
Osmifinále 2Úterý 17. února, 12:10
Osmifinále 3Úterý 17. února, 16:40
Osmifinále 4Úterý 17. února, 21:10
Čtvrtfinále 1Středa 18. února, 12:10
Čtvrtfinále 2Středa 18. února, 14:10
Čtvrtfinále 3Středa 18. února, 16:40
Čtvrtfinále 4Středa 18. února, 21:10
Semifinále 1Pátek 20. února, 16:40
Semifinále 2Pátek 20. února, 21:10
O bronzSobota 21. února, 20:40
FináleNeděle 22. února, 13:40

