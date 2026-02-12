Hokej žen na ZOH: play off olympijského turnaje
Skupina A: USA, Kanada, Česko, Finsko, Švýcarsko
Skupina B: Švédsko, Německo, Itálie, Japonsko, Francie
Ženský turnaj má dvě skupiny. Elitní „áčko“, ze kterého postoupilo do čtvrtfinále všech pět týmů, a „béčko“, odkud půjdou dál nejlepší tři celky. Česká reprezentace patří mezi elitu, takže má čtvrtfinálovou účast jistou. Na koho může narazit?
Jak vypadají dvojice pro čtvrtfinále:
|Zápas
|Čas/výsledek
|ČESKO vs Švédsko
|Pátek 13. února – 16:40
|USA vs. Itálie
|Pátek 13. února – 21:10
|Kanada vs. Německo
|Sobota 14. února – 16:40
|Finsko vs. Švýcarsko
|Sobota 14. února – 21:10
V semifinále se soupeři nasazují podle umístění. Nejlepší tým ze základních skupin narazí na nejhorší a zbylé dva celky jdou proti sobě. Češky by tak velmi pravděpodobně nastoupily do duelu s Kanadou, či USA.
|
Harmonogram play off v hokejovém turnaji žen
|Fáze
|Datum a čas
|Čtvrtfinále 1
|Pátek 13. února, 16:40
|Čtvrtfinále 2
|Pátek 13. února, 21:10
|Čtvrtfinále 3
|Sobota 14. února, 16:40
|Čtvrtfinále 4
|Sobota 14. února, 21:10
|Semifinále 1
|Pondělí 16. února, 16:40
|Semifinále 2
|Pondělí 16. února, 21:10
|O bronz
|Čtvrtek 19. února, 14:40
|Finále
|Čtvrtek 19. února, 19:10
|
Hokej mužů: play off olympijského turnaje
V mužském turnaji je systém jiný. Základní skupiny jsou tři po čtyřech týmech.
Systém hokejového turnaje mužů na ZOH 2026
Skupina A: Česko, Francie, Kanada, Švýcarsko
Skupina B: Švědsko, Slovensko, Itálie, Finsko
Skupina C: Lotyšsko, USA, Německo, Dánsko
V mužském turnaji jsou tři základní skupiny po čtyřech týmech.
- Vítěz každé skupiny postupuje přímo do čtvrtfinále.
- Nejlepší tým na druhém místě ze všech tří skupin také postupuje přímo do čtvrtfinále (kritéria pro rozhodování: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF před turnajem)
- Zbývajících osm týmů se utká ve vyřazovacích osmifinálových zápasech o čtyři zbývající místa ve čtvrtfinále.
- K rozdělení dvojic pro osmifinále poslouží minitabulka
Jak se vytvoří minitabulka pro osmifinále?
1️⃣ Nejprve se řadí podle umístění ve skupině: nejdříve zbývající týmy z 2. míst, poté všechny týmy ze 3. míst, nakonec týmy ze 4. míst.
2️⃣ U týmů se stejným umístěním ve skupině, rozhoduje: počet bodů, skóre, vyšší počet vstřelených gólů, postavení v žebříčku IIHF.
- Po seřazení týmů do minitabulky se hraje podle klíče:
- 5 vs. 12
- 6 vs. 11
- 7 vs. 10
- 8 vs. 9
|
Harmonogram play off v hokejovém turnaji mužů
|Osmifinále 1
|Úterý 17. února, 12:10
|Osmifinále 2
|Úterý 17. února, 12:10
|Osmifinále 3
|Úterý 17. února, 16:40
|Osmifinále 4
|Úterý 17. února, 21:10
|Čtvrtfinále 1
|Středa 18. února, 12:10
|Čtvrtfinále 2
|Středa 18. února, 14:10
|Čtvrtfinále 3
|Středa 18. února, 16:40
|Čtvrtfinále 4
|Středa 18. února, 21:10
|Semifinále 1
|Pátek 20. února, 16:40
|Semifinále 2
|Pátek 20. února, 21:10
|O bronz
|Sobota 21. února, 20:40
|Finále
|Neděle 22. února, 13:40