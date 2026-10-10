Siniaková si v Pekingu zahraje o čtyřicátý deblový titul, Lehečka opět vítězí

Třicetiletá Siniaková letos posbírala zatím sedm deblových trofejí, dvě s Čang Šuaj a zbývající s Američankou Taylor Townsendovou, s níž ovládla v září také US Open a v New Yorku zkompletovaly společný kariérní Grand Slam.
Kompletní tenisové výsledky
Roli nejlepší současné deblistky potvrzuje rodačka z Hradce Králové i v Pekingu po boku zkušené Čang Šuaj.
Letos už ovládly turnaje v Adelaide a Torontu.
Turnaj žen v Pekingu
tvrdý povrch, dotace 9 415 725 dolarů
Čtyřhra - semifinále:
Lehečka se po Tokiu úspěšně oklepal
Jiří Lehečka čtyři dny po prohraném finále v Tokiu zahájil vítězně turnaj Masters v Šanghaji. Portugalského tenistu Nuna Borgese porazil 6:3, 3:6, 6:3. Roli favorita potvrdil 19. hráč světového žebříčku za rovné dvě hodiny. Borgesovi dal dvanáct es.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka v úterý v tokijském finále po vydařeném týdnu marně vzdoroval světové trojce a španělskému obhájci titulu Carlosi Alcarazovi. Předtím vyhrál obě dvouhry v daviscupové kvalifikaci v Praze proti Američanům. A dobře začal i v sobotu v Šanghaji.
Hned při první možnosti prolomil Borgesovi servis a náskok brejku udržel. Úvodní set uzavřel čistou hrou. Ve druhé sadě naopak Lehečka neudržel podání v šestém gamu a ztrátu 2:4 už nedohnal. Pak už měl opět navrch. Soupeři za celý zápas nabídl jediný brejkbol, proměnil třetí mečbol. Jeho dalším soupeřem bude světová třináctka Španěl Rafael Jódar.
O postup do 3. kola hraje ještě Dalibor Svrčina, jeho soupeřem je Tomáš Martín Etcheverry z Argentiny.
Turnaj mužů v Šanghaji
tvrdý povrch, dotace 9 415 725 dolarů
Dvouhra - 2. kolo:
Čtyřhra - 1. kolo: