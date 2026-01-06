Esa v obraně, unikátní kapitán i specialista na Kanadu. Kdo táhl juniory za medailí?

Tomáš Galvas
Konečně se stal jedním z hlavních témat šampionátu i ve světě. O jeho schopnostech s kotoučem, parádním bruslení nebo chuti útočit se začalo mluvit také v zámoří.
Galvas tak už nesklízí uznání jenom v Česku, rovněž v zahraničí se začali mnozí ptát: „Jak je možné, že tenhle kluk nebyl draftovaný?“
Letos v červnu by mu to na poslední pokus už snad nemělo utéct, vždyť na juniorském šampionátu zářil hvězdnými momenty zápas co zápas. Do statistik přispěl až do finále v každém utkání, pral se o čelo turnajového bodování.
Navíc se stal nejproduktivnějším českým obráncem na juniorských šampionátech v historii, překonal rekordmany Davida Jiříčka s Markem Malíkem (oba 14 bodů). Nakonec se zastavil na čísle 15.
Adam Jiříček
Pozadu nezůstal ani další zadák, který v první polovině sezony řádil v kanadské juniorce. Sice na turnaji tak často nebodoval, ovšem v klíčových momentech ukázal rozdílovou kvalitu.
Rozhodl prodloužení s Finskem, jeho skvostný manévr s pukem mezi nohama obletěl hokejový svět. Důležité góly dával také proti Dánsku i Lotyšsku, navíc právě ve chvílích, kdy se klání lámala.
Ve čtvrtfinále sám vstřelil vítěznou branku, gólem dramatizoval i finále. O jeho schopnostech samozřejmě věděl i trenér Augusta, ne náhodou ho nasazoval do hry pokaždé na více jak 20 minut. Zaslouženě se také stal nejlepším zadákem celého šampionátu.
V St. Louis, které si ho vybralo na loňském draftu, o něm mluví jako o budoucím obránci číslo jedna. Až tak příznivé vyhlídky u Jiříčka panují. Ale je potřeba začít pozvolna, hlavně se do NHL vůbec dostat.
Vojtěch Čihař
Prostředí juniorského šampionátu si ozkoušel už loni, kdy ale spíše sekundoval oporám Šalému, Štanclovi nebo Hradcovi. Teď? Úplně odlišný případ.
Čihař táhl českou ofenzivu, patřil k nejlepším hráčům na celém turnaji, což se ukázalo také na produktivitě. Přispěl dvanácti body, vyrovnal český rekord Jiřího Kulicha a Milana Krafta na jednom mistrovství. A jako vůbec první Čech v historii se stal nejužitečnějším hráčem šampionátu.
Vydařilo se mu především semifinále, v němž se dvěma brankami významně podepsal pod postupem do boje o zlato.
Jako by ho nakoply zprávy těsně před startem mistrovství. Rozhodl se vyměnit Karlovy Vary, které mu poslední rok a půl dávaly prostor v extraligovém áčku, za Kelownu hrající WHL v Kanadě.
Ale hlavně mu Los Angeles nabídlo tříletou nováčkovskou smlouvu. A jak ukázal juniorský šampionát, rozhodně nesáhlo vedle. Od loňského draftu až do této chvíle Čihař ukazuje, že potenciál má vskutku vysoký.
Petr Sikora
Loni se na chvíli stal u kanadských fanoušků nepřítelem číslo jedna. Leccos si vyslechl i přečetl, ale těžkou hlavu si z nepřiměřené kritiky nedělal. Teď vedl juniorskou reprezentaci jako kapitán a centr elitního útoku.
Ránu umí rozdat i přijmout, drobné provokace k jeho hře neodmyslitelně patří, ale v zápalu hry a vypjatých momentů se jimi naučil příliš nezaobírat, nenechat se rozhodit.
Ke všemu přidává i hokejové dovednosti, v tuzemském mládežnickém prostředí ztělesňuje vcelku unikátní kombinaci vlastností, která je i v zámoří ceněná.
Sikora stále roste v Třinci, extraligová průprava mu mezi juniory přijde vhod. Za oceán zatím nevyrazil, ale i to se může brzy změnit. Washington si ho v květnu 2024 vybral až v šestém kole draftu. Bude zajímavé sledovat, jaké má s českou oporou další plány.
Tomáš Poletín
Právě on zasadil Kanadě v semifinále kritický úder. Šťastně, nechtěně, pravou bruslí, na led došlápl v nejlepší možný čas. Ale bude to snad zpětně někoho zajímat?
O něčem svědčí, že zápasy s největším favoritem turnaje vyšly Poletínovi náramně. Ve skupině proti zámořskému celku dvakrát udeřil, v boji o postup do finále přidal ke gólu ještě asistenci.
Usadil se ve druhé lajně, která šlapala znamenitě. Adam Benák dodal hře eleganci a šikovnost, Maxmilian Curran defenzivní jistotu a sílu na vhazování, Poletín zase soubojovost a neústupnost kolem brankoviště.
Na jejich příkladu lze krásně vidět, že Češi na šampionát nepřivezli jednu odskočenou formaci a k ní partu pomocníků, produktivitu dokázali rozprostřít mezi více jmen.
Hovořil o tom i trenér Augusta. A ukázalo se, že hlavní přednost týmu odhadl dokonale.