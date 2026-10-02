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Bříza ve volbě prezidenta IIHF neuspěl, druhé kolo rozhodly pouhé tři hlasy

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  11:54aktualizováno  11:54
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Petr Bříza, prezident pražského organizačního výboru k hokejovému MS 2024. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

První kolo vyhrál. Druhé, to rozhodující, už nikoliv. Petr Bříza se novým prezidentem Mezinárodní hokejové federace (IIHF) nestal, ve volbě na Tenerife nakonec o pouhé tři hlasy podlehl Franzi Reindlovi z Německa, který ve funkci nahrazuje dosavadního šéfa Luca Tardifa. Český funkcionář alespoň obhájil post viceprezidenta.

Bříza i Reindl se o funkci ucházeli už před pěti lety, kdy zvítězil Francouz Tardif. Ten letos pozici neobhajoval. Uchazečů o předsednický post bylo původně devět, ale zbylých šest před páteční volbou odstoupilo.

Jednasedmdesátiletý Reindl se stal patnáctým šéfem IIHF, kterou povede příští čtyři roky, a druhým Němcem v čele světového hokeje. V letech 1975 až 1994 vedl federaci Günther Sabetzki.

Někdejší útočník Reindl má za sebou dlouhou hráčskou kariéru, během níž vybojoval s německou reprezentací překvapivý bronz na olympijských hrách v Innsbrucku v roce 1976. Pod pěti kruhy startoval třikrát. Hrál také na osmi mistrovstvích světa a na Kanadském poháru v roce 1981.

Franz Reindl na zápase Německa na olympijském turnaji v Miláně.

Po ukončení hráčské kariéry v roce 1988 začal trénovat v německé lize. V letech 1992 až 2014 působil jako generální manažer národního týmu. Stál také u zrodu nejvyšší německé soutěže DEL a podílel se na organizaci tří světových šampionátů v Německu v letech 2001, 2010 a 2017. V letech 2014 až 2022 stál v čele německého svazu.

V prvním kole obdržel šestatřicet hlasů, Bříza osmačtyřicet, Aivaz Omorkanov z Kyrgyzstánu třiatřicet. Protože ani jeden z kandidátů nezískal více než padesát procent, muselo se jít do druhého kola, kde zůstali už jen dva nejlepší.

V něm se pro Reindla vyslovilo šedesát hlasujících (51,28 %), pro Břízu sedmapadesát (48,72 %).

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