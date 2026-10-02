Bříza ve volbě prezidenta IIHF neuspěl, druhé kolo rozhodly pouhé tři hlasy

Bříza i Reindl se o funkci ucházeli už před pěti lety, kdy zvítězil Francouz Tardif. Ten letos pozici neobhajoval. Uchazečů o předsednický post bylo původně devět, ale zbylých šest před páteční volbou odstoupilo.
Jednasedmdesátiletý Reindl se stal patnáctým šéfem IIHF, kterou povede příští čtyři roky, a druhým Němcem v čele světového hokeje. V letech 1975 až 1994 vedl federaci Günther Sabetzki.
Někdejší útočník Reindl má za sebou dlouhou hráčskou kariéru, během níž vybojoval s německou reprezentací překvapivý bronz na olympijských hrách v Innsbrucku v roce 1976. Pod pěti kruhy startoval třikrát. Hrál také na osmi mistrovstvích světa a na Kanadském poháru v roce 1981.
Po ukončení hráčské kariéry v roce 1988 začal trénovat v německé lize. V letech 1992 až 2014 působil jako generální manažer národního týmu. Stál také u zrodu nejvyšší německé soutěže DEL a podílel se na organizaci tří světových šampionátů v Německu v letech 2001, 2010 a 2017. V letech 2014 až 2022 stál v čele německého svazu.
V prvním kole obdržel šestatřicet hlasů, Bříza osmačtyřicet, Aivaz Omorkanov z Kyrgyzstánu třiatřicet. Protože ani jeden z kandidátů nezískal více než padesát procent, muselo se jít do druhého kola, kde zůstali už jen dva nejlepší.
V něm se pro Reindla vyslovilo šedesát hlasujících (51,28 %), pro Břízu sedmapadesát (48,72 %).