Hrubý na elitním americkém okruhu vylepšil dosavadní nejlepší české umístění Jiřího Zusky, jenž skončil v Portoriku v březnu roku 2023 na 54. příčce. Tehdy se představil na PGA Tour jako první Čech v historii, později na něj navázali Hrubý a amatér Filip Jakubčík.
Hrubý v Jižní Karolíně postoupil do hlavní soutěže z pondělní kvalifikace. Loni v červenci při svém prvním startu na okruhu PGA neprošel v Silvisu na John Deere Classic cutem o jedinou ránu, v Myrtle Beach už se mu povedlo hrát i finálová kola. A v neděli předvedl to nejlepší s výsledkem -4.
První devítku zvládl Hrubý na dvě rány pod par. Po prvních čtyřech jamkách v paru nasbíral čtyři birdie, ale na tříparové devítce double bogey. V druhé polovině kola střídal pravidelně par s birdie až do 15. jamky, další dvě zvládl v normě a poslední jamku zakončil s bogey.
Turnaj ONEflight Myrtle Beach Classic vyhrál pětačtyřicetiletý Američan Brandt Snedeker s výsledkem -18. Jubilejního desátého titulu na PGA Tour se dočkal po téměř osmi letech. „Bylo to jako na horské dráze. Ale cítím se úžasně a mám velké štěstí, že mám pořád šanci vyhrát turnaj v mém věku,“ řekl Snedeker.
S trofejí pro vítěze získal i prémii 720 000 dolarů, Hrubý ze čtyřmilionové dotace bral za 31. místo částku 22 886 dolarů.
Souběžně hraný další turnaj PGA Tour v Charlotte, jenž měl dotaci 20 milionů dolarů, vyhrál překvapivě norský nováček Kristoffer Reitan. V 28 letech se dočkal premiérového triumfu. Truist Championship ovládl se skóre -15 o dvě rány před domácím Američanem Rickiem Fowlerem a Dánem Nicolaiem Höjgaardem. Reitan odjel z Charlotte bohatší o 3,6 milionu dolarů.
Myrtle Beach Classic série PGA Tour
par 71, dotace 4 miliony dolarů
1. Snedeker 266 (67+66+67+66), 2. Hubbard 267 (66+67+64+70), 3. Hossler 268 (68+68+64+68) a Roy (všichni USA) 268 (68+66+65+69), 5. Rai (Angl.) 269 (65+67+66+71), 6. Kim Čo-hjon (Korea) 270 (69+68+66+67), Bezuidenhout (JAR) 270 (67+67+68+68) a Cole (USA) 270 (69+69+65+67), ...31. Hrubý (ČR) 277 (68+74+68+67)
Truist Championship série PGA Tour v Charlotte
par 71, dotace 20 milionů dolarů
1. Reitan (Nor.) 269 (66+70+64+69), 2. Fowler (USA) 271 (74+63+69+65) a Höjgaard (Dán.) 271 (66+70+67+68), 4. Fitzpatrick 272 (67+68+64+73), 5. Fleetwood (oba Angl.) 273 (67+67+70+69), Spaun (USA) 273 (69+70+65+69) a Im Song-če (Korea) 273 (64+69+70+70)