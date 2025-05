Prezident Pavel v Mostě fotil i odmával finiš: Ale superbike bych ani nerozjel

„Ale závodit na motorce bych ani náhodou nechtěl. Myslím, že bych se na tom stroji ani nerozjel,“ pousmál se třiašedesátiletý Pavel. „Motorkář jsem, ale tohle se ovládá úplně jinak. Rozdíl je stejný jako mezi obyčejným a závodním autem.“

Na autodromu se pohyboval v riflích, kostkované košili a také ve vestě s nápisem Media. Na startovním roštu před závodem královské třídy superbiků se k němu naklonil úřadující šampion Toprak Razgatlioglu a ukázal na jeho foťák. „A to máte profesionální vybavení?“ vyzvídal.

Prezident Petr Pavel navštívil závod MS superbiků v Mostě.

Později Pavel svoji vášeň k fotografii vysvětlil: „Fotím odmalička. Když mi bylo asi šest let, táta mi koupil první bakelitový fotoaparát Pionýr na formát 6x6. Od té doby jsem měl foťák vždycky s sebou. Až teď si to ale užívám, protože můžu fotit s takovým nářadím, o jakém se mi ani nezdálo.“

V ruce držel tělo značky Canon s teleobjektivem. Stoupl si na místa mezi ostatní fotografy, vystřídal několik zatáček, aby měl záběry co nejpestřejší. Připravené měl i druhé tělo, pro změnu od Nikonu. „On tady fotil už loni, ale tehdy mobilem,“ vzpomněl si jeden z traťových komisařů, vedle kterého Pavel našel jedno ze stanovišť.

Letošní fotky tedy budou díky vybavení lepší. „Doufám, že se motorky fotily dobře, ale to poznám až doma, když je rozbalím na počítači,“ nepředjímal výsledek.

Už během své letošní lednové dovolené na Rallye Dakar 2025 v Saúdské Arábii pořizoval snímky nejslavnější dálkové soutěže planety, které se následně objevily na výstavě v Národním technickém muzeu v Praze pod názvem V poušti s prstem na spoušti.

Motorsport Pavla fascinuje, stejně tak ho fascinoval finiš nedělního závodu v Mostě, v němž až na cílové rovince předstihl Ital Nicoló Bulega tureckého fenoména Razgatliogla. Jejich souboj sledoval prezident nejblíž, jak mohl, se šachovnicovou vlajkou totiž cíl odmával.

„Neuvěřitelný finiš. Když jsem viděl, že pár kol před cílem má Toprak docela slušný náskok, myslel jsem si, že to bude zase jasná zpráva,“ okomentoval Pavel drama posledních metrů. „O tomhle je závodění, kvůli těsným rozdílům lidé na závody chodí. A konec byl fantastický.“

Autodrom Most si vzácnou návštěvu hýčkal, i když vlastně už tak vzácná není – český prezident je na okruhu skoro jako doma. „Bydlí kousek odsud,“ zmínil majitel autodromu Josef Zajíček obec Černouček, vzdálenou zhruba hodinu od Mostu. „Taky je velký motorkář a rád závodí osobním autem. Kdykoli má čas a chce se odreagovat, přijede k nám. A ještě tady ve čtvrtek po trati i běžel, je velký sportovec.“

I z pódia, kde předával trojici nejlepších trofeje ve tvaru pístů, Pavel pořídil několik záběrů. „Je dost možné, že budete mít lepší fotografie než náš oficiální fotograf,“ mrkl na něj anglický moderátor medailového ceremoniálu.

„Pan prezident je úplně nadšený, líbí se mu tady a pro nás je prestiž ho hostit,“ přiznal Zajíček. Ovšem cenil si všech diváků. Spousta jich dorazila opět ze sousedního Německa. „Loni jsme měli návštěvu skoro 60 tisíc, letos zhruba 55 tisíc, protože v noci bylo chladno a nikdo bohužel nespal v kempu. Závodili jsme v květnu poprvé a příští rok se budeme snažit posunout více k létu, ale pořád chceme být v Česku první s tak velkými závody.“

Jejich přínos vnímá i prezident a fotograf Pavel. „Nejen pro Most, ale i pro celou Českou republiku je to prestižní událost. Může nás to ukázat v dobrém světle, že dokážeme takovou akci zorganizovat, že máme vysokou návštěvnost. A taky je to příležitosti pro naši ekonomiku, protože každá taková akce se v ní projeví.“