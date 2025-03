Táhněte domů, ču...! Švancara urážel hráče z Ukrajiny, pak se omluvil: Blbá situace

S informací a snímkem zápisu přišel v úterý dopoledne server iSport.

Švancaru kvůli jeho slovům čeká disciplinární řízení. „Táhněte zpátky na Ukrajinu, ču...!“ měl křičet směrem k několika hostům po skončení prvního poločasu.

Domácí Říčany u Brna, za něž Švancara nastupuje, incident komentovaly tím, že mu předcházela slovní roztržka mezi útočníkem a několika soupeři z rezervy Cézavy už během hry.

Rozhodčí útočníkovi žádný trest neudělil, hosté pak skutečnost nahlásili do zápisu sami, díky čemuž se jím bude zabývat disciplinární komise. Rezerva Cézavy nakonec zvítězila 3:1.

Za hosty nastoupili dva hráči ukrajinské národnosti v základní sestavě, další byl na lavičce. Utekli před válkou s Ruskem. „Jsou to všechno mladí kluci, kteří už se domů vracet nehodlají. Pracují tady, začlenili se a fotbal fakt umí hrát,“ řekl citovanému serveru Milan Svoboda, statutární zástupce Cézavy.

Blbá situace, nechal jsem se vyprovokovat

Do médií se k incidentu Švancara vyjadřovat nechtěl, následně zveřejnil omluvný vzkaz na svém facebookovém účtu. „Realita je taková, že jsem se nechal prostě vyprovokovat. Není důležité proč, nebo kým,“ načal.

„Je mi, kolik mi je. Jdu si po dvou měsících zahrát fotbal, který mám pořád rád a ty nadávky tam probíhaly ze všech možných stran. Já se nechal vyprovokovat. Nemám to dělat, mám být v klidu a nad věcí. Z toho důvodu se omlouvám, protože věřte, že fotbal mám pořád rád. A chtěl bych ho hrát dál,“ pokračoval.

„Nemám nic proti Ukrajincům nebo Ukrajině, byla to spíš blbá situace. Tak se moc omlouvám. Jestli jsem někoho naštval, tak věřte, že mě to mrzí,“ uzavřel sedmačtyřicetiletý Švancara.

Událost ještě citovaný web doplňuje vyjádřením svědka a diváka Roberta Hájka. „Je to jenom zlomek toho, co tam říkal. Navíc bylo kolem asi třicet dětí. Od toho pána, který nám v televizi žoviálně vykládá o fotbale, je to nedůstojné,“ komentoval.

„Řval na ně, že můžou být rádi, že tady jsou a jak můžou brát za fotbal peníze. Bylo to hodně natvrdo, ale v jeho případě nic neobvyklého,“ řekl Hájek a upozornil i na Švancarův konflikt s mladým asistentem rozhodčího (ročník 2009): „Úplně ho zpražil, ten kluk se bál.“

Švancarovi hrozí kromě peněžitého trestu i zákaz startů. V sezoně zatím za jihomoravské Říčany nastoupil třikrát. Sám se vyjádřit odmítl.

Televizní diváci ho však brzy uvidí v pravidelné pondělní talk show Tiki-Taka, kterou moderuje společně s Petrem Svěceným.

Švancara nejvíc let aktivní kariéry strávil v brněnské Zbrojovce, nastupoval také za Slavii, Viktorii Žižkov, Slovácko či Příbram. V profesionálních ligových soutěžích nastřílel 114 gólů.