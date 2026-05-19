Bývalému kouči Slovácka zpřísnila UEFA trest za natáčení hráček ve sprchách

  19:50aktualizováno  19:50
UEFA zpřísnila trest pro Petra Vlachovského, který byl odsouzen za tajné natáčení fotbalistek Slovácka ve sprchách a šatnách, z pětiletého zákazu trénování na doživotní a rozšířila ho na všechny evropské soutěže. Unie evropských fotbalových asociací o tom informovala na webu s tím, že požádala světovou federaci FIFA, aby zákaz rozšířila na celý svět.

Trenér ženského fotbalového klubu 1. FC Slovácko Petr Vlachovský | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Vlachovský si hráčky tajně natáčel čtyři roky, v počítači mu navíc policie našla i dětskou pornografii. U soudu za to loni v květnu dostal rok odnětí svobody s tříletou podmínkou, pětiletý zákaz trénování a každé z obětí má zaplatit 20 000 korun.

Fotbalistky Slovácka se proti trestu ohradily, protože podle nich byl nedostatečný. Česká asociace fotbalových hráčů (ČAFH) ve spolupráci s celosvětovou hráčskou unií FIFPRO proto požádala o zpřísnění sankcí.

Kontrolní, etická a disciplinární komise UEFA žádosti vyhověla a trest pro Vlachovského, který byl v roce 2019 vyhlášen nejlepším trenérem českého ženského fotbalu, zpřísnila na doživotní zákaz trénování v Evropě.

„Současně komise požádala FIFA, aby zmíněný zákaz rozšířila na celý svět. Zároveň jsme vyzvali Fotbalovou asociaci ČR, aby panu Vlachovskému zrušila licenci, pokud už tak neučinila,“ uvedla komise.

