Bývalému kouči Slovácka zpřísnila UEFA trest za natáčení hráček ve sprchách

Vlachovský si hráčky tajně natáčel čtyři roky, v počítači mu navíc policie našla i dětskou pornografii. U soudu za to loni v květnu dostal rok odnětí svobody s tříletou podmínkou, pětiletý zákaz trénování a každé z obětí má zaplatit 20 000 korun.
Fotbalistky Slovácka se proti trestu ohradily, protože podle nich byl nedostatečný. Česká asociace fotbalových hráčů (ČAFH) ve spolupráci s celosvětovou hráčskou unií FIFPRO proto požádala o zpřísnění sankcí.
Kontrolní, etická a disciplinární komise UEFA žádosti vyhověla a trest pro Vlachovského, který byl v roce 2019 vyhlášen nejlepším trenérem českého ženského fotbalu, zpřísnila na doživotní zákaz trénování v Evropě.
„Současně komise požádala FIFA, aby zmíněný zákaz rozšířila na celý svět. Zároveň jsme vyzvali Fotbalovou asociaci ČR, aby panu Vlachovskému zrušila licenci, pokud už tak neučinila,“ uvedla komise.