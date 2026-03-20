Planeta má nového nejrychlejšího muže. McEvoy pokořil i zapovězené plavky

Autor: ,
  17:31aktualizováno  17:31
Australský plavec Cameron McEvoy vylepšil světový rekord na 50 metrů volný způsob, který od roku 2009 držel Cesar Cielo. Olympijský vítěz z Paříže na této trati dohmátl na závodech v Šen-čenu v čase 20,88 sekundy. O tři setiny tak pokořil dosavadní maximum, které Brazilec zaplaval krátce před tím, než vstoupil v platnost zákaz polyuretanových plavek.

Cameron McEvoy se raduje ze světového rekordu na padesátce volným stylem. | foto: Liang Xu / Xinhua News Profimedia.cz

„Jsem nadšený. Za tímhle jsem šel už hodně dlouho,“ řekl McEvoy po rekordním triumfu na China Open.

V době používání revolučních plavek z polyuretanových vláken byly v letech 2008 a 2009 pokořeny světové rekordy na všech tratích z olympijského programu s výjimkou 1500 metrů. Od jejich zákazu v roce 2010 dokázal jako první znovu posunout světové maximum až v červenci 2011 Ryan Lochte v polohovce na 200 m.

Z 20 mužských a 20 ženských disciplín, které jsou v současném olympijském programu, nyní zbývá již jen šest platných světových rekordů z let 2008 nebo 2009.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.