Z českých reprezentantů si v sobotních rozplavbách vedl nejlépe znakař Miroslav Knedla, který měl druhý nejlepší čas na padesátce. Postoupili ještě kraulařky Barbora Janíčková s Darynou Nabojčenko na padesátce a Ondřej Gemov na 200 metrů motýlek.
Zábojník už držel české rekordy na stovce i dvoustovce. V sobotu se dostal do čela historických tabulek i na sprinterské distanci, kde dosud na Bartůňka ztrácel jedinou setinu. Na rozdíl od svých předchozích startů na šampionátu v Lublinu ale tentokrát do dalších bojů nepostoupil.
Kraulař Foltýn vylepšil na padesátce národní maximum Radima Švarce o 26 setin 21,35 a těsně nepostoupil do semifinále. Švarc byl v rozplavbách na 50 metrů volný způsob osmadvacátý za 21,64, Ondřej Slavík obsadil 33. místo (21,72) a Daniel Gracík se v této disciplíně zařadil na 42. pozici výkonem 21,96.
Skvěle do padesátky, na kterou před ME sázel jako na svou nejsilnější disciplínu, vstoupil Knedla. Časem 22,94 se na dvě desetiny přiblížil svému českému rekordu a zařadil se hned za vítěze rozplaveb Estonce Ralfa Tribuntsova. Druhý český znakař Jan Čejka uzavřel své vystoupení na ME časem 23,98 a 28. místem.
Z českých sprinterek si v rozplavbě na 50 metrů volný způsob vedla lépe Janíčková, která časem 24,16 postoupila do semifinále z dvanácté příčky. Nabojčenko byla o dvanáct setin pomalejší a do semifinále prošla jako šestnáctá.
Prsařka Kristýna Horská, která skončila v pátek čtvrtá na 200 metrů prsa, obsadila na padesátce dělené 33. místo výkonem 31,35.
Až do soboty čekal na svůj jediný start na tomto ME Gemov, jenž v rozplavbách na 200 metrů motýlek obsadil výkonem 1:54,78 čtrnácté místo a postoupil do semifinále. Druhý český zástupce v této disciplíně Jan Jurčík byl výkonem 1:56,55 na 25. místě.