Seemanová zlato na stovce neobhájila. Pátá Janíčková jí vzala český rekord

Před dvěma lety obsadily v Bělehradě české kraulařky na stovce ve slabší konkurenci první dvě místa. Tentokrát byla z šestadvacetiletých plavkyň úspěšnější Janíčková, která přitom do finále prošla jako poslední z osmého místa.
Plavala tak v osmé dráze a o 14 setin vylepšila rekord Seemanové právě ze zlatého závodu na minulém ME. Na obrátce byla čtvrtá, k medaili jí chybělo 64 setin sekundy.
V pondělním semifinále Seemanová zaostala jen o dvě setiny za svým rekordním časem 53,50. Finále začala volněji, po polovině závodu byla osmá a na druhé padesátce dokázala předstihnout jen jednu soupeřku.
Ve středu dopoledne ji čekají rozplavby na její hlavní trati 200 metrů volný způsob, na níž chce útočit na třetí evropské zlato za sebou.
V novém rekordu šampionátu 51,90 zvítězila největší favoritka Marrit Steenbergenová z Nizozemska. Světová rekordmanka deklasovala konkurenci, stříbrnou krajanku Milou van Wijkovou za sebou nechala o 81 setin. O další setinu zpět skončila třetí Italka Sara Curtisová.