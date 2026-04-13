Rusové a Bělorusové budou plavat pod svou vlajkou, může jim hrát i hymna

  15:19aktualizováno  15:19
Rusové a Bělorusové budou v plaveckých sportech závodit pod svou vlajkou, v případě vítězství jim může hrát státní hymna. Jejich plnohodnotný návrat schválila mezinárodní federace World Aquatics, která o tom informovala na webu.

ilustrační snímek | foto: Hollie AdamsReuters

Sportovci z Ruska a Běloruska budou mít navzdory pokračujícímu konfliktu na Ukrajině stejné postavení jako reprezentanti ostatních zemí.

Plavání je prvním velkým sportem, který Rusku a Bělorusku povolil naplno se vrátit na mezinárodní scénu. Se svými národními symboly od loňského listopadu startují na mezinárodních turnajích ruští a běloruští judisté. Bez sankcí mohli sportovci z Ruska a Běloruska soutěžit také na březnových zimních paralympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo.

