Plavec Čejka získal na ME v krátkém bazénu bronz na znakařské dvoustovce

Před Čejku se dostal ještě Francouz Mewen Tomac. Čtyřiadvacetiletý český plavec první velkou seniorskou medaili uhájil o pět setin před dotírajícím Britem Lukem Greenbankem. Někdejší juniorský mistr světa i Evropy Čejka potvrdil, že se po změně tréninkového systému a příchodu do skupiny trenéra Toma Rushtona dostává do skvělé formy.
V létě na 200 metrů znak skončil šestý na MS v dlouhém bazénu v Singapuru, na vrcholné evropské akci v krátkém bazénu se dočkal medaile. „Jsem hrozně nadšený, je to úplně skvělé, ale ty nejsilnější pocity teď jsou, že sotva chodím, že mě strašně bolí nohy,“ řekl České televizi. Připustil, že o medaili snil. „Ale věděl jsem, že to bude hrozně těžké, všichni tu plavou hrozně rychle. Jsem strašně rád, že se mi to povedlo,“ radoval se.
Na tomto ME má naplánované ještě znakařskou padesátku a stovku a polohový závod na 200 metrů. Také v těchto disciplínách by si chtěl vylepšit osobní rekordy. „Teď už si to užiju, to hlavní, nejdůležitější mám za sebou, takže paráda,“ poznamenal.
Finále ve středu plaval ještě Daniel Gracík, který byl šestý na 50 metrů motýlek. Časem 22,41 sekundy zaostal o tři setiny za svým českým rekordem ze semifinále. „Samozřejmě škoda, že to nebylo aspoň o něco málo rychlejší než včera, ale pořád si myslím, že můžu být spokojený,“ komentoval svůj výkon.