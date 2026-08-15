Čejku čeká v Paříži finále krátké polohovky, Liebmann rekordmanem o čtyři sekundy

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  20:49
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Německý plavec Johannes Liebmann jako nový světový rekordman | foto: Gonzalo FuentesReuters

Jan Čejka postoupil na polohové dvoustovce do nedělního finále plaveckého mistrovství Evropy. V semifinále opět vylepšil vlastní český rekord z dopoledních rozplaveb o dalších 1,4 sekundy. Tentokrát v Paříži dohmátl za 1:58,33 a obsadil osmé místo.

Čejka, jenž z rozplaveb postoupil jako dvanáctý z redukovaného pořadí, rozjel úvodní semifinálový závod rychle a po motýlkářské i znakařské části vedl. Na obrátce po prsařské padesátce klesl na druhé místo a v závěrečném kraulu si ještě o místo pohoršil. Od druhé příčky znamenající přímý postup ho dělila jediná setina, časem se ale nakonec mezi osmičku finalistů vešel.

Německý plavec Johannes Liebmann triumfoval v závodu na 1500 m volný způsob ve světovém rekordu 14:26,79 minuty. Devatenáctiletý talent ubral v Aquatic Centre v Saint-Denis z dosavadního maxima téměř čtyři sekundy a jako první muž se na této trati dostal pod 14:30. Dosavadní rekord 14:30,67 držel Američan Bobby Finke z olympijského závodu, který se ve francouzské metropoli plaval v La Défense Areně.

Liebmann tak na šampionátu ve velkém stylu završil vytrvalecký double. Ve středu korunoval svůj premiérový pařížský triumf na kraulařské osmistovce evropským rekordem.

Stříbro za Liebmannem získal s odstupem 12,66 sekundy Maďar Zalán Sárkány. Bronz vybojoval další německý reprezentant Oliver Klemet.

Finále na znakařské stovce ovládla v novém evropském rekordu 57,94 domácí Mary-Ambre Moluhová. Na 200 m motýlek získal před domácími fanoušky první kontinentální titul v kariéře čtyřnásobný olympijský šampion a sedminásobný mistr světa Léon Marchand.

Mistrovství Evropy v plavání v Paříži

Finále:
Muži:
1500 m v. zp.: 1. Liebmann (Něm.) 14:26,79 - světový rekord, 2. Sárkány (Maď.) 14:39,45, 3. Klemet (Něm.) 14:40,64.
200 m mot.: 1. Marchand (Fr.) 1:51,72, 2. Márton (Maď.) 1:54,06, 3. Siskos (Řec.) 1:54,13.
50 m prsa: 1. Martinenghi 26,57, 2. Cerasuolo (oba It.) a De Groot (Niz.) oba 26,62.

Ženy:
50 m v. zp.: 1. Wasicková (Pol.) 23,84, 2. Sjöströmová (Švéd.) 23,86, 3. Curtisová (It.) 23,99.
200 m pol. záv.: 1. Walsheová (Ir.) 2:09,81, 2. Gastaldiová (It.) 2:10,07, 3. Vanotterdijková (Belg.) 2:10,10.
100 m znak: 1. Moluhová (Fr.) 57,94 - evropský rekord, 2. Steenbergenová (Niz.) 58,46, 3. Mahieuová (Fr.) 58,77.
Smíšená štafeta 4x200 m v. zp.: 1. Británie (McMillan, Richards, Colbertová, Andersonová) 7:24,13, 2. Německo 7:25,43, 3 Rusko 7:26,35.

Semifinále:
Muži:
50 m v. zp.: 1. Šeremet (Ukr.) 21,38, ...v rozplavbách 58. Slavík (ČR) 22,86.
100 m znak: 1. Jakovlev (Rus.) 52,89, ...v rozplavbách 40. Knedla 55,36, 46. Krischke (oba ČR) 55,76.
200 m pol. záv.: 1. González (Šp.) 1:56,61, ...8. Čejka 1:58,33 - český rekord, ...v rozplavbách 36. Judickij (oba ČR) 2:03,62.

Světový rekord na 50 metrů volný způsob

Američanka Kate Douglassová zaplavala světový rekord na 50 metrů volný způsob. Na Panpacifickém šampionátu v kalifornském Irvine dosáhla už v rozplavbě času 23,49 sekundy. O šest setin tak překonala červnový výkon krajanky Gretchen Walshové z Říma.

Douglassová zlepšila světový rekord v kraulovém sprintu podruhé během dvou měsíců. Na mítinku v Indianapolis pětinásobná olympijská medailistka vymazala z čela tabulek Švédku Sarah Sjöströmovou výkonem 23,59, o devět dní později jí rekord vzala Walshová.

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