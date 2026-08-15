Čejku čeká v Paříži finále krátké polohovky, Liebmann rekordmanem o čtyři sekundy

Čejka, jenž z rozplaveb postoupil jako dvanáctý z redukovaného pořadí, rozjel úvodní semifinálový závod rychle a po motýlkářské i znakařské části vedl. Na obrátce po prsařské padesátce klesl na druhé místo a v závěrečném kraulu si ještě o místo pohoršil. Od druhé příčky znamenající přímý postup ho dělila jediná setina, časem se ale nakonec mezi osmičku finalistů vešel.
Německý plavec Johannes Liebmann triumfoval v závodu na 1500 m volný způsob ve světovém rekordu 14:26,79 minuty. Devatenáctiletý talent ubral v Aquatic Centre v Saint-Denis z dosavadního maxima téměř čtyři sekundy a jako první muž se na této trati dostal pod 14:30. Dosavadní rekord 14:30,67 držel Američan Bobby Finke z olympijského závodu, který se ve francouzské metropoli plaval v La Défense Areně.
Liebmann tak na šampionátu ve velkém stylu završil vytrvalecký double. Ve středu korunoval svůj premiérový pařížský triumf na kraulařské osmistovce evropským rekordem.
Stříbro za Liebmannem získal s odstupem 12,66 sekundy Maďar Zalán Sárkány. Bronz vybojoval další německý reprezentant Oliver Klemet.
Finále na znakařské stovce ovládla v novém evropském rekordu 57,94 domácí Mary-Ambre Moluhová. Na 200 m motýlek získal před domácími fanoušky první kontinentální titul v kariéře čtyřnásobný olympijský šampion a sedminásobný mistr světa Léon Marchand.
Mistrovství Evropy v plavání v Paříži
Finále:
Ženy:
Semifinále:
Světový rekord na 50 metrů volný způsob
Američanka Kate Douglassová zaplavala světový rekord na 50 metrů volný způsob. Na Panpacifickém šampionátu v kalifornském Irvine dosáhla už v rozplavbě času 23,49 sekundy. O šest setin tak překonala červnový výkon krajanky Gretchen Walshové z Říma.
Douglassová zlepšila světový rekord v kraulovém sprintu podruhé během dvou měsíců. Na mítinku v Indianapolis pětinásobná olympijská medailistka vymazala z čela tabulek Švédku Sarah Sjöströmovou výkonem 23,59, o devět dní později jí rekord vzala Walshová.