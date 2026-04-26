Boston schytal doma od Buffala výprask, Pastrňák a Zacha jsou zápas od vyřazení

Autor:
  23:52aktualizováno  23:52
Hokejisté Bostonu ztratili v prvním kole play off NHL i druhý domácí zápas s Buffalem a v sérii prohrávají 1:3. Sabres na jejich ledě zvítězili po vydařené úvodní třetině vysoko 6:1 a v příštím duelu mohou před vlastními fanoušky rozhodnout o postupu. Zámořská sezona by tak skončila českým útočníkům Davidu Pastrňákovi i Pavlu Zachovi.
Josh Doan z Buffala se raduje z gólu ve čtvrtém utkání série proti Bostonu. | foto: Michael DwyerAP

Zach Benson z Buffala překonává Jeremyho Swaymana v brance Bostonu.
Peyton Krebs z Buffala s pukem před Lukasem Reichelem z Bostonu
Hokejisté Buffala se radují z gólu, který vstřelil Zach Benson.
Bostonský Fraser Minten v šanci před brankářem Alexem Lyonem z Buffala
Buffalo na začátku zápasu nemilosrdně trestalo každé zaváhání domácích hráčů v rozehrávce. V 10. minutě zvýšil Zach Benson už na 3:0, pak se prosadil ještě Bowen Byram. Na střely vyhráli hosté v první třetině 19:5.

Až pak Boston hru vyrovnal, ale Zacha trefil tyč a brankáře hostů Alexe Lyona dlouho nedokázal překonat ani žádný z jeho spoluhráčů. Podařilo se to až v 60. minutě Seanovi Kuralymu, který v oslabení snížil na 1:6.

Dalších 23 střel gólman Sabres zneškodnil. Čtyři hráči Buffala měli v zápase bilanci 1+1, autor poslední branky hostů Alex Tuch s šesti body útočí na čelo produktivity play off.

Pátý zápas se hraje v úterý v Buffalu.

NHL
26. 4. 2026 20:00
Boston Bruins Boston Bruins : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 1:6 (0:4, 0:0, 1:2)
Góly:
59:20 Kuraly (Peeke, H. Lindholm)
Góly:
04:17 Krebs (Tuch)
07:10 Doan (McLeod, Byram)
09:15 Benson (Doan)
14:24 Byram (Power, Quinn)
45:08 Malenstyn (Greenway, Kozak)
46:32 Tuch (T. Thompson, Krebs)
Sestavy:
Swayman (47. Korpisalo) – McAvoy (A), Aspirot, Harris, H. Lindholm (A), Peeke, Zadorov – Pastrňák (A), E. Lindholm, M. Geekie – Arvidsson, Zacha, Mittelstadt – Chusnutdinov, Minten, Reichel – Kastelic, Kuraly, Jeannot.
Lyon (Luukkonen) – Samuelsson, Dahlin (C), Byram, Power, Timmins, Stanley – Tuch (A), T. Thompson (A), Krebs – Quinn, McLeod, Zucker – Doan, Östlund, Benson – Malenstyn, Kozak, Greenway.

Rozhodčí: TJ Luxmore, Trevor Hanson – Travis Toomey, Kiel Murchison

Počet diváků: 17850

Stav série: 1:3

NHL
26. 4. 2026 22:30
zápas probíhá
Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Colorado Avalanche Colorado Avalanche 1:2 (0:1, -:-, -:-)
Góly:
13:13 MacKinnon (Kadri, Landeskog)
25:48 C. Makar
Sestavy:
A. Forsberg (Kuemper) – M. Anderson, Doughty (A), Edmundson, B. Clarke, Dumoulin, Ceci – Panarin, Kopitar (C), Kempe (A) – T. Moore, Byfield, Laferriere – Turcotte, Laughton, J. Wright – Malott, S. Helenius, Ward.
Wedgewood (Blackwood) – D. Toews, C. Makar (A), Kulak, Malinski, Blankenburg, Burns – Lehkonen, MacKinnon (A), Nečas – Colton, Nelson, Ničuškin – Landeskog (C), Kadri, N. Roy – Kelly, Drury, L. O'Connor.

Rozhodčí: L'Ecuyer, Skilliter – Mills, Brisebois

Stav série: 0:3

NHL
27. 4. 2026 1:00
Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Dobeš (J. Fowler) – A. Carrier, Matheson, L. Hutson, Guhle, A. Xhekaj, Struble – Slafkovský, Suzuki, Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – Z. Bolduc, K. Dach, Texier – Josh Anderson, Danault, J. Evans.
Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Moser, Černák, McDonagh, Crozier, Lilleberg – Kučerov, Cirelli, Hagel – Paul, Point, Guentzel – Goncalves, Gourde, James – Sabourin, Girgensons, Perry.

Stav série: 2:1

NHL
27. 4. 2026 3:30
Anaheim Ducks Anaheim Ducks : Edmonton Oilers Edmonton Oilers 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Stav série: 2:1

