Sedláka ráno propustili z nemocnice. Je mimo ohrožení života, uvádí klub

„Je to pár minut, co ho propustili z nemocnice. Podstoupil řadu vyšetření, je stabilizovaný a mimo ohrožení života,“ uvedl tiskový mluvčí Dynama Jan Mroviec těsně před úterní desátou hodinou dopoledne.

Sedlák byl propuštěn do takzvaného domácího léčení. Během třetího semifinále, které Dynamo vyhrálo 4:0, však o něj měli snad všichni v aréně strach.

Kapitána Pardubic v sedmé minutě u mantinelu podkopl obránce Pláněk, Sedlák se přetočil ve vzduchu a šel nekontrolovaně hlavou na led. Hřiště pak opouštěl na nosítkách se zafixovanou krční páteří a hýbal jen rukama.

„Více detailů o jeho zdravotním stavu nebudeme zveřejňovat,“ řekl Mroviec. Podle informací iDNES.cz je však nad očekávání dobrý.

I tak je ale velmi těžké odhadnout, kdy se Sedlák vrátí do hry a jestli vůbec to bude během letošního play off. „Ani k tomu se nebudeme vyjadřovat,“ dodal Mroviec.