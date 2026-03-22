Sestry Pavelkovy vyhrály volejbalový turnaj v mexické Tlaxcale

  22:15aktualizováno  22:15
Anna a Kateřina Pavelkovy porazily ve finále beachvolejbalového Pro Tour Challenge v Tlaxcale litevské sokyně Moniku Paulikienéovou a Ainé Raupelytéovou 17:21, 21:13, 15:11 a v Mexiku si připsaly premiérový triumf na turnaji druhé nejvyšší kategorie. Dosud bylo jejich největším úspěchem na světovém okruhu loňské vítězství na Futures v Praze.

Kateřina Pavelková přihrává na turnaji v Ostravě míč po útoku soupeřek. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Koncovku vyrovnaného prvního setu rozhodly ve vedru dva bloky Raupelytéové za stavu 16:15 pro Litevky. Ve druhé sadě Češky po technickém timeoutu převzaly kontrolu a srovnaly. V tiebreaku česká dvojčata rychle vedla 4:1, ale viditelně unavené litevské olympioničky dokázaly skóre otočit na 11:9. Poté už ale díky výborné obraně bodovaly pouze Pavelkovy.

Dvacetiletá dvojčata, která studují na univerzitě v Austinu, na mexickém písku skvěle zahájily sezonu. Nasazené sedmnáctky v Tlaxcale ztratily v pěti zápasech jen dva sety. Litevkám ve finále oplatily porážku z loňského mistrovství Evropy.

Pavelkovy jsou velkou nadějí českého beachvolejbalu. Z mládežnických evropských šampionátů mají čtyři medaile včetně předloňského zlata z ME do 22 let. Loni členky reprezentačního projektu LA 2028 získaly kompletní sadu cenných kovů na turnajích kategorie Futures. Na Challenge dosud byly nejlépe páté.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

