Loni pátí Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem nestačili na obhájce titulu Martinše Plavinše s Kristiansem Fokerotsem z Lotyšska. Favoritům podlehli 17:21 a 15:21. Debutantky na velké seniorské akci Anna a Kateřina Pavelkovy oba zápasy ve skupině prohrály a turnaj pro ně skončil.

Dlouholeté tuzemské jedničky Perušič se Schweinerem startují na ME společně poprvé od roku 2022, kdy v Mnichově získali stříbro. Rok nato hrál Schweiner místo zraněného Perušiče s Tadeášem Trousilem a o loňský šampionát v Haagu přišli čeští olympionici na poslední chvíli kvůli koronaviru.

Proti domácímu německému páru potvrdili pátí nasazení Perušič se Schweinerem roli papírových favoritů jednoznačně za 29 minut. Vzhledem k tomu, že se turnaj hraje modifikovaným systémem, se Češi ve čtvrtek střetnou s vítězi druhého duelu ve skupině E Christophem Dresslerem a Philippem Wallerem z Rakouska. Vítěz skupiny postoupí přímo do osmifinále, páry na druhém a třetím místě do prvního kola play off a pro poslední dvojice šampionát skončí.

„Němci neměli co ztratit, hodně riskovali, ze začátku jim to vycházelo, takže průběh byl vyrovnaný. Pak se nám naštěstí podařilo je párkrát dostat podáním a David několika blokama je dostal pod tlak. Od toho se pak odvíjel zbytek zápasu, až na moje drobné selhání v koncovce druhého setu,“ hodnotil Perušič pro svazový facebook. Schweiner si pochvaloval účinný servis. „Nemohli hrát tolik na druhou jako v předchozích zápasech,“ uvedl.

Štochlová s náhradní parťačkou Neuschaeferovou, jež zastoupila zraněnou Markétu Svozilovou, v úvodním duelu skupiny A porazily 21:18, 22:20 ukrajinskou dvojici Valentyna Davidovová, Anhelina Chmilová. Mečbol proměnila Neuschaeferová „prasátkem“ po servisu, kdy míč poměrně dlouho balancoval na pásce a nakonec se překulil na stranu Ukrajinek.

„Chtěla bych říct, že to bylo naschvál, ale nebylo. Samozřejmě jsem servis riskovala, chtěla jsem, aby to letělo blízko nad páskou, a nějak to vyšlo. Docela dlouho se to tam rozhodovalo, na jakou stranu se to překlopí, a jsem strašně ráda, že to bylo na stranu jejich,“ uvedla Neuschaeferová.

Musela si zvykat na úplně jinou roli, neboť obvykle hraje na stejné pozici jako Štochlová. „Dvě blokařky, co obě hrajou vlevo, když je dáte spolu, tak to funguje. Já jsem zůstala na své straně a na bloku, takže dobrý. Všechen respekt,“ řekla směrem k parťačce Štochlová, jež obhajuje na ME páté místo z loňského šampionátu v Haagu, kde ještě nastupovala s Barborou Hermannovou.

Ve čtvrtek se Češky utkají s turnajovými jedničkami Valentinou Gottardiovou a Rekou Orsiovou Tothovou z Itálie.

Sestry Pavelkovy, devatenáctiletá dvojčata, ověnčená řadou úspěchů z mládežnických šampionátů včetně loňského titulu z ME do 22 let, podlehly na úvod skupiny E páté nasazené dvojici Clémence Vieiraová, Aline Chamereauová z Francie 16:21, 18:21. Souboj o udržení proti litevskému páru Monika Paulikienéová, Ainé Raupelytéová ztratily rovněž ve dvou setech.