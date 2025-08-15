Perušič se Schweinerem mají po dvou výhrách v Montrealu jisté play off

Ve skupině tentokrát hraje každý s každým, vítěz postoupí přímo do čtvrtfinále, celky na druhém a třetím místě čeká osmifinále. Češi zakončí skupinu proti Brazilcům Evandrovi s Arthurem. Perušič se Schweinerem byli letos na turnajích Elite nejlépe třetí v červnu v Ostravě, kromě toho ovládli dvě akce nižší kategorie Challenge.
Domácí Kanaďané do úvodního zápasu vstoupili náporem a i díky dvěma šťastným esům se ujali vedení 5:2. Češi ale brzy vyrovnali a koncovku úvodního setu zvládli lépe. Druhou sadu začali lépe Perušič se Schweinerem. Kanaďané manko smazali, ale na tříbodovou šňůru nasazených pětek za stavu 11:11 už zareagovat nedokázali.
„Byl to vstupní zápas, ze kterého jsme měli trochu obavy. Ty se naplnily zejména na začátku prvního setu, ale nástup Kanaďanů se nám naštěstí podařilo zastavit a sadu v koncovce zlomit. Také ve druhé polovině druhého setu se nám podařilo Kanaďany několikrát ubránit, ustáli jsme několik es a nakonec jsme dokázali vyhrát s relativně pohodlným náskokem,“ řekl ČTK Perušič.
Ve večerním utkání zdolali rovněž ve dvou setech Partaina s Beneshem, držitele stříbra z montrealského turnaje před dvěma lety. První set Češi jasně ovládli i díky čtyřem Schweinerovým blokům, druhý pak zakončil efektním zákrokem Perušič. Poté, co Američané přelstili při přípravě útoku českého blokaře a útočili na prázdnou síť, Perušič smeč vybral levačkou a míč spadl do soupeřova rohu hřiště.
Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Montrealu:
Muži
Perušič, Schweiner - Partain, Benesh (13-USA) 2:0 (12, 19).