Perušič se Schweinerem v Montrealu postupují z prvního místa, i přes porážku

  8:23aktualizováno  8:23
Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner postoupili na turnaji Pro Tour v Montrealu z prvního místa ve skupině do čtvrtfinále. Po dvou hladkých vítězstvích nestačili na Brazilce Evandra a Arthura, porážka ve třech setech už je však o prvenství ve skupině D nepřipravila. Úřadující mistři světa brazilské dvojici podlehli po hodinové bitvě 18:21, 21:19 a 13:15.

Český volejbalista Ondřej Perušič se natahuje po míči. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Perušič se Schweinerem před zápasem s Brazilci získali poměrně snadno výhry nad domácími Kanaďany Samem Schachterem s Jonathanem Pickettem i nad americkou dvojicí Miles Partain, Andy Benesh. Tři páry pak měly shodnou bilanci 2-1 a pět bodů, Češi však nejlepší poměr setů.

Ve skupině tentokrát hraje každý s každým, celky na druhém a třetím místě čeká osmifinále. Perušič se Schweinerem byli letos na turnajích Elite nejlépe třetí v červnu v Ostravě, kromě toho ovládli dvě akce nižší kategorie Challenge. Soupeře pro montrealské čtvrtfinále zatím neznají.

Turnaj v Montrealu

Pro Tour kategorie Elite

Muži:
Skupina D: Evandro, Arthur (4-Braz.) - Perušič, Schweiner (5-ČR) 2:1 (18, -19, 13)

