Perušič se Schweinerem letos poprvé v Mexiku ztratili set, postup je ale neminul

„Byl to takový zápas trošku na houpačce, což asi taky trochu odpovídalo povětrnostním podmínkám. V tomhle větru zejména tady rozhodně není žádný soupeř jednoduchý. Nizozemci hráli některé pasáže zápasu opravdu velmi dobře, a na to, že to je nový tým, tak ukázali svoji sílu,“ řekl Perušič pro ČTK.

Češi hned zkraje prvního setu Nizozemcům odskočili a náskok si ve větru díky spolehlivé hře na příjmu s přehledem udrželi. Druhá sada měla opačný průběh. Perušič se Schweinerem sice stáhli manko na 10:11, ale po technickém timeoutu jej rychle opět nabrali a po 15 vítězných setech v řadě letos poprvé neuspěli.

V tiebreaku se české jedničky vrátily k bezchybné ztrátě, k tomu přidal Schweiner po jednom bodovém bloku i esu. I díky tomu šli úřadující mistři světa do vedení 4:1 a náskok pak ještě navýšili.

„V celém zápase rozhodovalo hlavně to, kdo dokáže udržet nervy na uzdě, nechybovat a trpělivě vyčkávat na svoje šance. Snažit se trochu zaškodit soupeři, dostat ho do těžké pozice a nutit ho riskovat. V prvním a ve třetím setu se to dařilo nám, ve druhém setu jsme naopak my byli ti, kteří udělali mnoho nevynucených chyb jak na útoku, tak na podání,“ komentoval Perušič.

Perušič se Schweinerem minulý týden ovládli bez ztráty setu turnaj pro Tour Challenge ve státu Yucatán a ve vítězné sérii pokračují i na akci vyšší kategorie v sousedním Quintana Roo. V Mexiku, kde předloni vybojovali životní úspěch, tak úspěšně vstoupili do kvalifikace o listopadový světový šampionát v Adelaide.