Obhájci končí ve čtvrtfinále. Perušič a Schweiner na MS podlehli Němcům

Jde o jejich druhé nejlepší umístění na mistrovství světa, hned po senzačním zlatu z roku 2023. Postupem do čtvrtfinále také potvrdili své nasazení, což si před turnajem dali za cíl. Nicméně coby obhájci titulu jistě pomýšleli i na účast v bojích o medaile.
Perušič, Schweiner vs. Ehlers, Wickler
Reportáž ze zápasu
Až do čtvrtfinále si počínali spolehlivě, v pěti zápasech ztratili pouze dva sety. Ehlers s Wicklerem začali pomaleji a ve skupině skončili druzí, jenže ve vyřazovací části se rozjeli. V osmifinále zaskočili světové jedničky Anderse Mola s Christianem Sörumem a poradili si i s českou dvojicí.
Perušič a Schweiner do zápasu nastupovali s lepší vzájemnou bilancí 5:2, ale také s vědomím, že poslední dva souboje s Němci prohráli.
A v Adelaide jim podlehli potřetí v řadě.
V prvním setu se drželi do stavu 16:16, ale pak prohráli tři body v řadě a ztrátu už nedohnali. Ve druhé sadě zabojovali a ze skóre 7:11 se dostali na 14:14, jenže za stavu 16:16 opět zaváhali a znovu pustili soupeře do tříbodového trháku.
Němci pak proměnili druhý mečbol, v celém zápase se opírali zejména o vysokého Ehlerse, který řádil v útoku a zapsal i několik povedených bloků. Češi netradičně udělali více nevynucených chyb než soupeř, Němcům se navíc lépe dařilo v obraně.
Ehlers s Wicklerem v sobotním semifinále vyzvou v repríze olympijského finále z Paříže Davida Ahmana s Jonatanem Hellvigem ze Švédska a mají jistotu, že si zahrají i v neděli – buď finále, nebo zápas o bronz.
Mistrovství světa v plážovém volejbalu
v Adelaide (Austrálie)
Muži - čtvrtfinále: