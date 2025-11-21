Obhájci končí ve čtvrtfinále. Perušič a Schweiner na MS podlehli Němcům

  11:11
Prvních pět zápasů na šampionátu vyhráli, ten šestý už ne. Beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem vypadli na mistrovství světa v Adelaide ve čtvrtfinále, Němcům Nilsi Ehlersovi a Clemensi Wicklerovi podlehli dvakrát 18:21. Do bojů o medaile tak míří stříbrný pár z loňských olympijských her v Paříži, jedenatřicetiletí Češi titul neobhájí a berou dělenou pátou pozici.
Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner ve čtvrtfinále mistrovství světa v Adelaide | foto: volleyballworld.com

Ondřej Perušič ve čtvrtfinále mistrovství světa v Adelaide
David Schweiner ve čtvrtfinále mistrovství světa v Adelaide
Jde o jejich druhé nejlepší umístění na mistrovství světa, hned po senzačním zlatu z roku 2023. Postupem do čtvrtfinále také potvrdili své nasazení, což si před turnajem dali za cíl. Nicméně coby obhájci titulu jistě pomýšleli i na účast v bojích o medaile.

Až do čtvrtfinále si počínali spolehlivě, v pěti zápasech ztratili pouze dva sety. Ehlers s Wicklerem začali pomaleji a ve skupině skončili druzí, jenže ve vyřazovací části se rozjeli. V osmifinále zaskočili světové jedničky Anderse Mola s Christianem Sörumem a poradili si i s českou dvojicí.

Perušič a Schweiner do zápasu nastupovali s lepší vzájemnou bilancí 5:2, ale také s vědomím, že poslední dva souboje s Němci prohráli.

A v Adelaide jim podlehli potřetí v řadě.

V prvním setu se drželi do stavu 16:16, ale pak prohráli tři body v řadě a ztrátu už nedohnali. Ve druhé sadě zabojovali a ze skóre 7:11 se dostali na 14:14, jenže za stavu 16:16 opět zaváhali a znovu pustili soupeře do tříbodového trháku.

Němci pak proměnili druhý mečbol, v celém zápase se opírali zejména o vysokého Ehlerse, který řádil v útoku a zapsal i několik povedených bloků. Češi netradičně udělali více nevynucených chyb než soupeř, Němcům se navíc lépe dařilo v obraně.

Ehlers s Wicklerem v sobotním semifinále vyzvou v repríze olympijského finále z Paříže Davida Ahmana s Jonatanem Hellvigem ze Švédska a mají jistotu, že si zahrají i v neděli – buď finále, nebo zápas o bronz.

Mistrovství světa v plážovém volejbalu

v Adelaide (Austrálie)

Muži - čtvrtfinále:
Ehlers, Wickler (14-Něm.) - Perušič, Schweiner (8-ČR) 2:0 (18, 18)

