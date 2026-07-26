Největší vítězství kariéry. Svozilová a Štochlová získaly titul na písku v Číně

„Poprvé jsme byly šťastné včera, když jsme konečně zlomily naše čtvrtfinálové prokletí. Dneska ještě moc nevěříme tomu, že máme na krku zlatou medaili. Asi bude chvíli trvat, než nám docvakne, že jsme to dotáhly až do zlatého konce,“ řekla Štochlová v hlasové zprávě ČTK.
Svozilová se Štochlovou si do timeoutu vybudovaly v horku tříbodový náskok, který pak díky spolehlivé ztrátě ještě navýšily. Ve druhém setu Češky vedly až o pět bodů a mířily k pohodlnému vítězství, jenže Ukrajinky sedmibodovou šňůrou za stavu 12:16 skóre otočily a vyrovnaly.
Markéta Svozilová a Marie-Sára Štochlová na turnaji v Ostravě.
V tiebreaku si turnajové osmičky při českém vedení 8:6 vzaly přestávku na ošetření, ale drobné manko už nedohnaly.
Desáté nasazené Svozilová se Štochlovou vyhrály v Šang-luu všech šest zápasů, ale čtyři až v tiebreaku, navíc tři z toho nejtěsnějším dvoubodovým rozdílem.
V semifinále zvítězily svěřenkyně argentinského trenéra Sebastiána Menegozza 21:13, 21:14 nad Američankami Molly Phillipsovou a Molly Shawovou, které ve čtvrtfinále vyřadily sestry Kateřinu a Annu Pavelkovy.
„Jsem ráda, že se mi v tiebreaku povedlo zlomit stav 14:13, kdy to mám na ruce a můžu ukončit zápas. Tentokrát se mi to konečně podařilo, navíc několikrát,“ řekla Svozilová.
„Minulou sezonu jsme hodněkrát zažily, že jsme byly v tiebreaku fakt blízko k výhře, ale nedoklaply jsme to do konce. Už to v nás tak vřelo, že tenhle týden neměl nikdo šanci. Jsme moc rády, že jsme to tady v těch náročných podmínkách zvládly a všechny ty tiebreaky přežily,“ doplnila Štochlová.
Štochlová se Svozilovou byly dosud na Challenge společně nejlépe páté. Vítězstvím v Šang-luu navázaly na březnové první místo Pavelkových na Challenge v Tlaxcale.
Sedmadvacetiletá Štochlová zlatem rozšířila kompletní sbírku medailí z turnajů druhé nejvyšší úrovně, kterou vybojovala s bývalými spoluhráčkami. O čtyři roky mladší Svozilová má na kontě jeden triumf v nejnižší kategorii Futures, rovněž s jinou partnerkou.