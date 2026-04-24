Plíšková je na antuce v Madridu ve třetím kole, zdolala Řekyni Sakkariovou

Sakkariovou porazila v osmém vzájemném zápase popáté. V utkání trvajícím hodinu a půl přišla jednou o servis, soupeřku „brejkla“ dvakrát.
Čtyřiatřicetiletá Plíšková získala první set díky brejku v pátém gamu. Soupeřce nenabídla žádný brejkbol a sadu dopodávala. Ve druhém setu česká tenistka přišla o vedení 4:2 a Sakkariová si vynutila tie-break. V něm Plíšková sice nedotáhla náskok 5:3, za stavu 6:6 ale získala bod při soupeřčině podání a následně využila na servisu druhý mečbol.
V akci bude během pátku v Madridu dalších pět českých tenistů. Jiří Lehečka bude hrát s Alejandrem Tabilem z Chile, Vít Kopřiva narazí na Rusa Andreje Rubljova a Tomáš Macháč se utká s Britem Cameronem Norriem. Nasazenou třináctku Lindu Noskovou čeká Emiliana Arangová z Kolumbie a Kateřina Siniaková se střetne s Dánkou Clarou Tausonovou.
Tenisový turnaj mužů a žen v Madridu (antuka)
Ženy, dotace 8 235 540 dolarů
Dvouhra - 2. kolo: Plíšková (ČR) - Sakkariová (33-Řec.) 6:4, 7:6 (8:6).