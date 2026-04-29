Nosková se loučí s Madridem kanárem od Ukrajinky, ve čtvrtfinále skončila i Plíšková

V Madridu večer hraje ještě Jiří Lehečka. Čtrnáctý tenista světa bojuje ve čtvrtfinále s Francouzem Arthurem Filsem.
Jednadvacetiletá Nosková prohrála duel s 23. hráčkou světa Kosťukovou za hodinu a půl. V utkání čelila 24 brejkbolům, odvrátila jich 17. Zaznamenala také sedm dvojchyb.
Svěřenkyně Tomáše Krupy přitom zahájila duel dobře. Vedla 2:0, Kosťuková ale čtyřmi gamy v řadě vývoj otočila. V závěru setu Ukrajinka dvakrát podávala na zisk sady, Nosková se ale pokaždé vzepřela a vynutila si tiebreak. V něm ale prohrála jasně 1:7.
Ve druhém setu už Nosková na soupeřku nestačila. Na returnu uhrála jen jeden fiftýn, přišla třikrát o podání a schytala „kanára“. Kosťuková se v boji o postup do finále střetne s Potapovovou, která předtím vyřadila Plíškovou.
Bývalá světová jednička Plíšková nevyužila šanci postoupit do prvního semifinále na turnaji WTA po téměř dvou letech. S 56. hráčkou světa prohrála poprvé, nenavázala na předloňské vítězství z Kataru. Potapovová, která se do hlavní soutěže dostala jako lucky loser a vyřadila předtím světovou dvojku Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu, si zahraje semifinále turnaje WTA 1000 poprvé v kariéře.
Čtyřiatřicetiletá Plíšková, jež po vleklých zdravotních potížích klesla v žebříčku až na 197. místo, neměla dobrý vstup do čtvrtfinálového zápasu. V prvním setu prohrávala 0:5, a přestože se jí podařilo hrozbu „kanára“ odvrátit, ztratila sadu za 23 minut.
Ve druhém setu ale dvojnásobná grandslamová finalistka duel zdramatizovala. Prohrávala 3:5 a za stavu 4:5 odvrátila při podání Potapovové dva mečboly. Další smazala díky útočné hře i za stavu 5:6. Vynutila si zkrácenou hru, kterou získala poměrem 7:4.
Plíšková mohla obrat dokonat ve třetím setu. Potapovové vzala opět dvakrát servis, vedla 3:1 a soupeřka neskrývala rozladění. Od té chvíle už ale česká tenistka nezískala ani jednu hru. Potapovová pěti vyhranými gamy vývoj otočila a po čtvrtém mečbolu skryla radostí obličej do dlaní.
Turnaj mužů a žen v Madridu (antuka)
Ženy (dotace 8 235 540 dolarů):