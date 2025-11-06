Kdy a kde sledovat zápas Plzeň – Fenerbahce živě?
Utkání 4. kola ligové fáze Evropské ligy Plzeň – Fenerbahce vysílá televizní stanice Sport 1. Zápas začíná ve čtvrtek 6. listopadu od 21:00.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Skylink
Zápas Plzeň – Fenerbahce můžete sledovat i v textovém online přenosu na iDNES.cz.
|
Jak hrály oba týmy v posledním utkání?
- Plzeň udržela stoprocentní bilanci pod koučem Hyským a v nedělním ligovém utkání zvítězila na hřišti Teplic 2:1. Rozhodla až v nastavení gólem Jemelky.
- Fenerbahce zvítězilo v nedělním souboji turecké ligy na hřišti Besiktase 3:2. Od 26. minuty však hrálo proti deseti.
Jak si oba týmy vedou v Evropské lize?
- Plzeň na úvod soutěže remizovala na půdě Ferencvárose 1:1, ačkoliv hrála proti oslabenému soupeři a zápas kontrolovala. V dalším kole pak potěšila fanoušky domácí výhrou 3:0 nad Malmö. Naposledy šokovala fotbalovou Evropu triumfem 2:1 na hřišti AS Řím.
- Fotbalisté Fenerbahce zahájili Evropskou ligu porážkou 1:3 na hřišti Dinama Záhřeb, potom doma zdolali Nice 2:1 a ve třetím kole slavili těsnou výhru 1:0 nad Stuttgartem.
Plzeň - Fenerbahce
Výkop: čtvrtek 6. listopadu, 21:00.
Disciplinární ohrožení: Durosinmi, Jemelka - Aydin, Fred, Oosterwolde, Yüksek (všichni 2 ŽK).
VIZITKA SOUPEŘE
FENERBAHCE
Zajímavosti před zápasem Plzeň – Fenerbahce:
- Plzeň a Fenerbahce se potkaly v roce 2013 v osmifinále Evropské ligy. Postoupil turecký tým. Po vítězství 1:0 v Plzni mu stačila domácí remíza 1:1 v odvetě.
- Plzeň v pohárech ve 4 zápasech s tureckými týmy nevyhrála, v létě 2010 vypadla v kvalifikaci Evropské ligy s Besiktasem Istanbul
- Plzeň 7 soutěžních zápasů po sobě neprohrála a 5x za sebou zvítězila
- Plzeň v pohárech prohrála jediný z posledních 6 zápasů a 4 duely po sobě drží neporazitelnost
- Plzeň v pohárech hraje hlavní fázi počtvrté za sebou, jejím maximem je loňské čtvrtfinále Konferenční ligy
- Fenerbahce v pohárech s českými soupeři ve 3 duelech po sobě neprohrálo, naposledy vloni v listopadu zvítězilo v Evropské lize v Praze nad Slavií 2:1
- Fenerbahce prohrálo jediný z posledních 5 venkovních pohárových zápasů na české půdě
- Fenerbahce prohrálo jediný z posledních 12 soutěžních zápasů a 7 utkání po sobě nenašlo přemožitele (z toho 6 vítězství)
- Fenerbahce venku v pohárech zvítězilo v jediném z posledních 6 duelů a 3x po sobě tam prohrálo
- Fenerbahce v minulé sezoně vypadlo stejně jako Plzeň v osmifinále Evropské ligy, jeho pohárovým maximem je semifinále stejné soutěže z roku 2013
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je mírným favoritem hostující Fenerbahce.
|Plzeň – Fenerbahce
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|3,09
|3,63
|2,33