Evropská liga živě: Kde sledovat zápas Plzeň - Fenerbahce?

  14:00
Po výhře na hřišti AS Řím se fotbalisté Plzně poměří s dalším těžkým soupeřem. Ve 4. kole Evropské ligy vyzvou doma turecký tým Fenerbahce. Kde můžete utkání sledovat živě?

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Pavla Šulce (vpravo). | foto: Petr EretMAFRA

Kdy a kde sledovat zápas Plzeň – Fenerbahce živě?

Utkání 4. kola ligové fáze Evropské ligy Plzeň – Fenerbahce vysílá televizní stanice Sport 1. Zápas začíná ve čtvrtek 6. listopadu od 21:00.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink

Zápas Plzeň – Fenerbahce můžete sledovat i v textovém online přenosu na iDNES.cz.

Jak hrály oba týmy v posledním utkání?

  • Plzeň udržela stoprocentní bilanci pod koučem Hyským a v nedělním ligovém utkání zvítězila na hřišti Teplic 2:1. Rozhodla až v nastavení gólem Jemelky.
  • Fenerbahce zvítězilo v nedělním souboji turecké ligy na hřišti Besiktase 3:2. Od 26. minuty však hrálo proti deseti.

Trenér Martin Hyský při své premiéře na lavičce Plzně

Jak si oba týmy vedou v Evropské lize?

  • Plzeň na úvod soutěže remizovala na půdě Ferencvárose 1:1, ačkoliv hrála proti oslabenému soupeři a zápas kontrolovala. V dalším kole pak potěšila fanoušky domácí výhrou 3:0 nad Malmö. Naposledy šokovala fotbalovou Evropu triumfem 2:1 na hřišti AS Řím.
  • Fotbalisté Fenerbahce zahájili Evropskou ligu porážkou 1:3 na hřišti Dinama Záhřeb, potom doma zdolali Nice 2:1 a ve třetím kole slavili těsnou výhru 1:0 nad Stuttgartem.

Plzeň - Fenerbahce

Výkop: čtvrtek 6. listopadu, 21:00.
Rozhodčí: Lindhout - Honig, Balder - Higler (video, všichni Niz.).
Předpokládané sestavy:
Plzeň: Jedlička - Paluska, Dweh, Markovič, Jemelka - Červ, Zeljkovič - Memič, Ladra, Souaré - Adu.
Fenerbahce: Ederson - Semedo, Škriniar, Oosterwolde, Brown - Yüksek, Álvarez - Nene, Asensio, Aktürkoglu - Nasírí.
Absence: Doski (disc. trest), Kopic (zranění + není na soupisce), Hejda (není na soupisce), Panoš, Spáčil, Višinský, Vydra (všichni nejistý start) - Kahveci (zranění), Tosun (rozhodnutí trenéra), Becao, Elmaz, Fall, Mercan, Mor, Yandas (všichni nejsou na soupisce).

Disciplinární ohrožení: Durosinmi, Jemelka - Aydin, Fred, Oosterwolde, Yüksek (všichni 2 ŽK).

VIZITKA SOUPEŘE

FENERBAHCE

  • Rok založení: 1907
  • Klubové barvy: žlutá a tmavě modrá (“Sarı Kanaryalar“)
  • Web: fenerbahce.org (oficiální stránka)
  • Stadion: Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Ülker Stadyumu), kapacita přibližně 47 000 diváků
  • Trenér: Domenico Tedesco (jmenován v září 2025)
  • Současné opory: Youssef En-Nesyri (útočník), Marco Asensio (útočně laděný záložník), Kerem Aktürkoğlu (záložník).

Kerem Akturkoglu elegantní střelou posílá Fenerbahce do vedení nad Nice.

  • Největší úspěchy:
    • Ligové tituly: 19× Süper Lig (od roku 1959)
    • Celkem národní mistrovství: 28× (včetně období před-Süper Lig)
    • Další domácí trofeje:
      • Turecký pohár (Türkiye Kupası):
      • Turecký superpohár (Süper Kupa):
    • Mezinárodní trofeje:
      • Balkans Cup: (1968)

Zajímavosti před zápasem Plzeň – Fenerbahce:

  • Plzeň a Fenerbahce se potkaly v roce 2013 v osmifinále Evropské ligy. Postoupil turecký tým. Po vítězství 1:0 v Plzni mu stačila domácí remíza 1:1 v odvetě.
  • Plzeň v pohárech ve 4 zápasech s tureckými týmy nevyhrála, v létě 2010 vypadla v kvalifikaci Evropské ligy s Besiktasem Istanbul
  • Plzeň 7 soutěžních zápasů po sobě neprohrála a 5x za sebou zvítězila
  • Plzeň v pohárech prohrála jediný z posledních 6 zápasů a 4 duely po sobě drží neporazitelnost
  • Plzeň v pohárech hraje hlavní fázi počtvrté za sebou, jejím maximem je loňské čtvrtfinále Konferenční ligy
  • Fenerbahce v pohárech s českými soupeři ve 3 duelech po sobě neprohrálo, naposledy vloni v listopadu zvítězilo v Evropské lize v Praze nad Slavií 2:1
  • Fenerbahce prohrálo jediný z posledních 5 venkovních pohárových zápasů na české půdě
  • Fenerbahce prohrálo jediný z posledních 12 soutěžních zápasů a 7 utkání po sobě nenašlo přemožitele (z toho 6 vítězství)
  • Fenerbahce venku v pohárech zvítězilo v jediném z posledních 6 duelů a 3x po sobě tam prohrálo
  • Fenerbahce v minulé sezoně vypadlo stejně jako Plzeň v osmifinále Evropské ligy, jeho pohárovým maximem je semifinále stejné soutěže z roku 2013

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je mírným favoritem hostující Fenerbahce.

Plzeň – FenerbahceVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy3,093,632,33
