Plzeň posílila obranu. Z Midtjyllandu přichází Gabriel, podepsal na tři roky

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  20:18aktualizováno  20:18
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Mads Bech (vlevo) a Adam Gabriel z Midtjyllandu se radují z gólu.

Mads Bech (vlevo) a Adam Gabriel z Midtjyllandu se radují z gólu. | foto: Profimedia.cz

Obránce českého týmu Adam Gabriel během zápasu proti Izraeli
Obránce české jedenadvacítky Adam Gabriel v akci během duelu s Německem.
Plzeňští hráči se radují z gólu v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.
Plzeňský trenér Radoslav Kováč v zápase proti Crvene zvezdě Bělehrad.
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Vytoužená posila do obrany. Fotbalisty Plzně posílil pravý bek Adam Gabriel, pětadvacetiletý hráč s jedním startem za českou reprezentaci přestoupil do Viktorie z dánského Midtjyllandu a v novém působišti podepsal v pátek tříletou smlouvu.

Gabriel prošel pražskou Spartou, jejímž je odchovancem. Poté působil v Hradci Králové. Před třemi lety v létě Letenští využili právo na zpětný odkup hráče a současně se dohodli na přestupu s Midtjyllandem.

„Jde o moderního krajního obránce, rychlostní typ s velkým potenciálem. I přes stále mladý věk má již zkušenosti ze zahraničního angažmá, působil v kvalitním klubu, se kterým hrál evropské poháry a má na svém kontě i reprezentační start. Vidíme v něm obrovský potenciál, proto jsme si jej vytipovali a jsem rád, že jej nyní můžeme přivítat v našem týmu,“ uvedl sportovní ředitel Viktorie Martin Vozábal.

Gabrielův příchod do Plzně se zrodil velmi rychle. Ještě ve čtvrtek odehrál za Midtjylland coby střídající 60 minut v kvalifikaci Konferenční ligy v Rijece, dnes přicestoval na západ Čech a v novém působišti prošel zdravotní prohlídkou.

„Všechno se odehrálo velmi rychle. Zájem Viktorky mně udělal radost a nebylo nad čím váhat. Je to klub s obrovskými ambicemi, čeká jej i Evropská liga. Vnímám to v mé kariéře jako krok vpřed. Strašně se na tohle angažmá těším a udělám maximum, abych byl přínosem,“ řekl Gabriel, jehož bratr Šimon působil v akademii Viktorie.

Na akvizici se těší i nový trenér Západočechů Radoslav Kováč. Gabriel by měl zvýšit konkurenci na pravém kraji obrany, kde nastupují Amar Memič či další nedávná posila Filip Prebsl. „Adama zdobí pracovitost, běžecká náročnost i soubojovost. Důležité jsou i jeho fyzické parametry, pomůže nám zvýšit výšku týmu,“ řekl Kováč.

Gabriel má v české lize dosud na kontě 32 startů a tři branky. Předloni v březnu zasáhl za reprezentační áčko do přípravného utkání proti Arménii.

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