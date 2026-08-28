Gabriel prošel pražskou Spartou, jejímž je odchovancem. Poté působil v Hradci Králové. Před třemi lety v létě Letenští využili právo na zpětný odkup hráče a současně se dohodli na přestupu s Midtjyllandem.
„Jde o moderního krajního obránce, rychlostní typ s velkým potenciálem. I přes stále mladý věk má již zkušenosti ze zahraničního angažmá, působil v kvalitním klubu, se kterým hrál evropské poháry a má na svém kontě i reprezentační start. Vidíme v něm obrovský potenciál, proto jsme si jej vytipovali a jsem rád, že jej nyní můžeme přivítat v našem týmu,“ uvedl sportovní ředitel Viktorie Martin Vozábal.
Gabrielův příchod do Plzně se zrodil velmi rychle. Ještě ve čtvrtek odehrál za Midtjylland coby střídající 60 minut v kvalifikaci Konferenční ligy v Rijece, dnes přicestoval na západ Čech a v novém působišti prošel zdravotní prohlídkou.
„Všechno se odehrálo velmi rychle. Zájem Viktorky mně udělal radost a nebylo nad čím váhat. Je to klub s obrovskými ambicemi, čeká jej i Evropská liga. Vnímám to v mé kariéře jako krok vpřed. Strašně se na tohle angažmá těším a udělám maximum, abych byl přínosem,“ řekl Gabriel, jehož bratr Šimon působil v akademii Viktorie.
Na akvizici se těší i nový trenér Západočechů Radoslav Kováč. Gabriel by měl zvýšit konkurenci na pravém kraji obrany, kde nastupují Amar Memič či další nedávná posila Filip Prebsl. „Adama zdobí pracovitost, běžecká náročnost i soubojovost. Důležité jsou i jeho fyzické parametry, pomůže nám zvýšit výšku týmu,“ řekl Kováč.
Gabriel má v české lize dosud na kontě 32 startů a tři branky. Předloni v březnu zasáhl za reprezentační áčko do přípravného utkání proti Arménii.