Zápas Evropské ligy Plzeň - Malmö: Kde sledovat přenos zápasu živě v televizi?

  10:55
Plzeňští fotbalisté mají před sebou druhý zápas v Evropské lize. Po remíze na hřišti Ferencvárose přivítají doma Malmö. Kde a kdy můžete utkání sledovat živě?

Bosenští krajané Amer Memić (Viktoria Plzeň) a Eldar Ćivić (Ferencváros) jdou po konci zápasu do šaten v objetí. | foto: AP

Kdy a kde sledovat zápas Plzeň – Malmö živě?

Utkání 2. kola ligové fáze Evropské ligy Plzeň – Malmö vysílá televizní stanice Sport 1. Zápas ve Štruncových sadech začíná ve čtvrtek 2. října od 18:45.

Stanici naladíte u těchto operátorů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Skylink

Alternativou je i stream u sázkové kanceláře Tipsport. Podmínkou je aktivní herní účet (prosázená částka 30 korun za posledních 30 dnů).

Zápas Plzeň – Malmö můžete sledovat i v rámci textového online přenosu na iDNES.cz.

Jak si vedly oba týmy v posledním utkání?

  • Plzeň v neděli na domácím hřišti podlehla ligovému nováčkovi ze Zlína 0:1, den poté u týmu skončil kouč Miroslav Koubek.
  • Malmö v pozici velkého favorita udolalo v lize doma Värnamo 3:2. I švédský tým nedávno odvolal kouče. Skončit musel Henrik Rydström, tým dočasně vede Anes Mravac.

Jak oba týmy zahájily Evropskou ligu?

Plzeňští fotbalisté byli v 1. kole Evropské ligy vteřiny od vítězství, ale dostali pořádný políček. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem Durosinmiho, hráli proti oslabenému soupeři, zápas kontrolovali, ale v samém závěru čtyřminutového nastavení inkasovali z ojedinělého centru před bránu.

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Malmö doma nezvládlo duel s Ludogorcem Razgrad, kterému podlehlo 1:2. Bulharský tým rozhodl dvěma góly do přestávky, Malmö v závěru už jen korigovalo výsledek.

Plzeň – Malmö:

Výkop: čtvrtek 2. října, 18:45
Rozhodčí: Jorgji - Rexha, Cokaj (všichni Alb.) - Pairetto (video, It.).

Předpokládané sestavy:
Plzeň: Jedlička - Paluska, Dweh, Jemelka - Memič, Červ, Souaré, Spáčil - Ladra - Vydra, Durosinmi.
Malmö: Olsen - Stryger Larsen, Rösler, Jansson, Busanello - Boli, Skogmar, Rosengren, Christiansen, Hakšabanovič - Gudjohnsen.
Absence: Panoš (nemoc), Bello, Hejda (oba nejsou na soupisce), Kopic (nejistý start) - Botheim, Dahlin, Lajqi, Sigurdsson (všichni zranění), Ali, Berg (oba nejistý start)

VIZITKA SOUPEŘE

MALMÖ FF

Rok založení: 1910
Klubové barvy: světlemodrá a bílá
Web: www.mff.se

Největší úspěchy: finalista PMEZ 1979; 24x mistr ligy (1944, 1949-51, 1953, 1965, 1967, 1970-71, 1974-75, 1977, 1986, 1988, 2004, 2010, 2013-14, 2016-17, 2020-21, 2023-24); 16x vítěz domácího poháru (naposledy 2024)

Stadion: Eleda (kapacita 22 500 diváků)

Trenér: Anes Mravac (dočasně)

Současné opory: Busanello, Lasse Berg Johnsen, Hugo Bolin

Zápasy proti českým (čs.) týmům v evropských pohárech:
1996/97, 1. kolo UEFA: Malmö - Slavia 1:2 a 1:3
2014/15, 3. předkolo LM: Sparta - Malmö 4:2 a 0:2
2024/25, 4. předkolo LM: Malmö - Sparta 0:2 a 0:2
2024/25, skupina EL: Slavia - Malmö 2:2
2025/26, play off KL: Malmö – Olomouc 3:0
2025/26, play off KL: Olomouc – Malmö 0:2

Zajímavosti před zápasem Plzeň – Malmö:

  • Plzeň ve 3 soutěžních zápasech po sobě nezvítězila (z toho 2 porážky)
  • Plzeň prohrála jediný z posledních 4 zápasů v pohárech
  • Plzeň doma v pohárech minule zvítězila 2 porážkách
  • Plzeň v pohárech hraje hlavní fázi počtvrté za sebou, v minulé sezoně došla do osmifinále Evropské ligy, jejím maximem je loňské čtvrtfinále Konferenční ligy
  • Malmö vyhrálo jen 2 z posledních 6 soutěžních zápasů
  • Malmö v minulé sezoně hrálo hlavní fázi Evropské ligy, v níž nepostoupilo do vyřazovací části, klubovým maximem je finále PMEZ (předchůdce Ligy mistrů) z roku 1979
  • Malmö poslední 3 pohárové zápasy s českými soupeři neprohrálo, v létě v závěrečném 4. předkole vyřadilo Olomouc po vítězstvích 3:0 doma a 2:0 venku
  • Malmö vyhrálo jen minulý z 5 pohárových zápasů na české půdě
  • Malmö vstoupilo do kvalifikace už v 1. předkole Ligy mistrů, vyřadilo Iberii Tbilisi a RFS Riga, následně vypadlo s FC Kodaň po remíze 0:0 doma a porážce 0:5 venku a v závěrečném předkole Evropské ligy přešlo přes Olomouc

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je Plzeň mírným favoritem. Na její výhru nabízí kurz těsně pod 2.

Plzeň – MalmöVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy1,923,753,93
