Plzeň nevyhrála ani ve druhém zápase na soustředění, vítězí naopak Hradec i Zlín

Fotbalisté Plzně na soustředění v Rakousku podlehli Young Boys Bern v přestřelce 3:5. Viktoria v zápase hraném na dvakrát 60 minut dotáhla tříbrankové manko, v závěru ale znovu dvakrát inkasovala. Hradce Králové v úvodním utkání v Rakousku porazili dánský Nordsjaelland 3:0. Východočeši dali všechny tři góly v první půlhodině. Zlín ve Spytihněvi po obratu porazil Banskou Bystrici 2:1.
Plzeň nezvítězila ani v druhém zápase na kempu v Rakousku, celkově v přípravě nevyhrála už potřetí za sebou. Třetí celek české ligy ztrácel po 40 minutách na Bern už tři góly. Pak se postupně prosadili nová posila Stefan Pirgič, Tomáš Ladra a Matěj Vydra, šestý tým uplynulé sezony švýcarské nejvyšší soutěže ale v závěrečné desetiminutovce znovu dvakrát skóroval.
Hradec postupně ladí formu na 2. předkolo Evropské ligy, které ho čeká za dva týdny. Proti třetímu celku uplynulé sezony dánské ligy měl český celek drtivý úvod a mezi osmou a 30. minutou třikrát skóroval. Poprvé po návratu z mistrovství světa v Americe za Východočechy v přípravě nastoupil záložník Vladimír Darida.
Zlín s Banskou Bystricí brzy prohrával, z dorážky se prosadil bývalý plzeňský útočník Michal Ďuriš. Hned za čtyři minuty ale srovnal premiérovou trefou za A-tým Tomáš Fojtů a v závěru krátce po příchodu na trávník rozhodl povedenou ranou střídající Frank Appiah, jedna z letních posil.
Přípravná fotbalová utkání
Jenbach (Rakousko): Viktoria Plzeň - Young Boys Bern 3:5 (1:3)
Branky: 60.+4 Pirgič, 77. Ladra, 96. Vydra - 31. Wüthrich, 36. Monteiro, 40. Virginius, 113. Imeri, 118. Ubaka. Hráno 2x60 minut.
Sestava Plzně:
I. poločas: Ťapaj - Boháč, Prebsl, Dweh, Spáčil - Pirgič, Valenta - Růžička, Ladra, Kabongo - Faal.
II. poločas: Tvrdoň - Novák, Krčík, Kubín, Büchner - Chalupa, Hrošovský - Souaré, Ladra (90. Lawal), Toure - Vydra. Trenér: Hyský.
Kössen (Rakousko): FC Hradec Králové - Nordsjaelland 3:0 (3:0)
Branky: 8. Mihálik, 14. Horák, 30. Vlkanova.
Sestava Hradce: Zadražil - Čihák, Petrášek (46. Uhrinčať), Čech - Wiesner (68. Ludvíček), Darida (68. Kubr), Trubač (46. Neto, 69. Zentrich), Horák - Vlkanova (58. Van Buren), Slončík (58. Umar) - Mihálik (68. Regža). Trenér: Horejš.
Spytihněv: FC Zlín - Banská Bystrica 2:1 (1:1)
Branky: 11. Fojtů, 80. Appiah - 7. Ďuriš.
Sestava Zlína: Bachůrek (46. Knobloch) - Pišoja, Křapka, Mukuba, Grygera - Gaži (80. Toure), Didiba (80. Hellebrand), Dorňák (72. Brázda), Štefan (63. Nombil), Fojtů (72. Appiah) - Poznar (63. Kanu). Trenér: Červenka.