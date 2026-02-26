Odvetné utkání play off o postup do osmifinále Evropské ligy Plzeň – Panathinaikos vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a platforma Oneplay. Zápas ve Štruncových Sadech začíná ve čtvrtek 26. února od 18:45.
- Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas Plzeň – Panathinaikos můžete sledovat i v textovém online přenosu na iDNES.cz.
Jak si oba týmy vedou v Evropské lize?
|1. kolo
|Ferencváros – Plzeň 1:1
|čtvrtek 25. září 2025
|2. kolo
|Plzeň – Malmö 3:0
|čtvrtek 2. října 2025
|3. kolo
|AS Řím – Plzeň 1:2
|čtvrtek 23. října 2025
|4. kolo
|Plzeň – Fenerbahce 0:0
|čtvrtek 6. listopadu 2025
|5. kolo
|Plzeň – Freiburg 0:0
|čtvrtek 27. listopadu 2025
|6. kolo
|Panathinaikos – Plzeň 0:0
|čtvrtek 11. prosince 2025
|7. kolo
|Plzeň – Porto 1:1
|čtvrtek 22. ledna 2026
|8. kolo
|Basilej – Plzeň 0:1
|čtvrtek 29. ledna 2026
|Play off 1. zápas
|Panathinaikos – Plzeň 2:2
|čtvrtek 19. února 2026
- Plzeň jako jediná v soutěži drží neporazitelnost, ligovou fází prošla s bilancí 3 vítězství a 5 remíz a obsadila 14. místo
|Kolo
|Zápas
|Výsledek
|Datum
|1. kolo
|BSC Young Boys – Panathinaikos
|1:4
|čtvrtek 25. září 2025
|2. kolo
|Panathinaikos – Go Ahead Eagles
|1:2
|čtvrtek 2. října 2025
|3. kolo
|Feyenoord – Panathinaikos
|3:1
|čtvrtek 23. října 2025
|4. kolo
|Malmö FF – Panathinaikos
|0:1
|čtvrtek 6. listopadu 2025
|5. kolo
|Panathinaikos – SK Sturm Graz
|2:1
|čtvrtek 27. listopadu 2025
|6. kolo
|Panathinaikos – FC Viktoria Plzeň
|0:0
|čtvrtek 11. prosince 2025
|7. kolo
|Ferencvárosi TC – Panathinaikos
|1:1
|čtvrtek 22. ledna 2026
|8.kolo
|Panathinaikos – AS Řím 1:1
|čtvrtek 29. ledna
|Play off 1. zápas
|Panathinaikos – Plzeň
|2:2
|čtvrtek 19. února 2026
- Panathinaikos v ligové fázi skončil na 20. místě s bilancí 3 vítězství, 3 nerozhodných výsledků a 2 porážek, v posledních 3 kolech remizoval.
Případné osmifinále: Viktoria Plzeň/Panathinaikos – Midtjylland/Betis Sevilla.
Jak vypadal první zápas?
Plzeň si z Řecka odvezla cennou remízu 2:2. V prvním poločase soupeře zaskočila odvážným presinkem a po brance Višinského šla do vedení. Po změně stran však Panathinaikos ožil a vývoj utkání dokázal otočit. Deset minut před koncem střelou z dálky vyrovnal Ladra. Oba góly domácích vstřelil urostlý útočník Andreas Tetteh.
Jak hrály oba týmy v posledním utkání?
- Plzeň v nedělním šlágru domácí ligy remizovala doma se Spartou 0:0. K výhře měla blíž než soupeř, Matěj Vydra však neproměnil penaltu.
- Panathinaikos v nedělním duelu řecké ligy zvítězil na hřišti OFI Kréta 2:0.
Plzeň – Panathinaikos
Výkop: čtvrtek 26. února, 18:45.
Předpokládané sestavy:
Panathinaikos Athény
Zajímavosti před zápasem Panathinaikos – Plzeň:
- týmy se v obou dosavadních vzájemných soubojích v pohárech rozešly smírně, remízou vedle duelu v minulém týdnu skončil i prosincový zápas v ligové fázi soutěže v Aténách (0:0), v němž Plzeň hrála zhruba hodinu bez vyloučeného Jemelky
- Plzeň v 5 pohárových zápasech s řeckými týmy nezvítězila (z toho 4 remízy)
- Plzeň 9 soutěžních zápasů neprohrála a 2x za sebou remizovala
- Plzeň v pohárech prohrála jediný z posledních 12 zápasů a 10 duelů po sobě drží neporazitelnost
- Plzeň doma v pohárech 5x za sebou neprohrála a v posledních 3 zápasech remizovala
- Plzeň měla s 3 inkasovanými góly nejlepší obranu ligové fáze
- Panathinaikos vyhrál jediný z minulých 6 pohárových zápasů s českými týmy, v posledních 3 duelech remizoval
- Panathinaikos poslední 2 pohárové zápasy na české půdě prohrál (oba o 2 branky)
- Panathinaikos prohrál jediný z posledních 5 soutěžních zápasů, o víkendu ale zvítězil po 3 duelech
- Panathinaikos v pohárech 6 zápasů po sobě neprohrál a v posledních 4 duelech remizoval
- Panathinaikos prohrál jediný z posledních 6 venkovních pohárových zápasů
- české kluby vyhrály jediný z posledních 10 zápasů s řeckými soupeři a 5x po sobě je neporazily
- české kluby v pohárech prohrály jediný z posledních 5 domácích duelů s řeckými kluby
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je v odvetě mírným favoritem Plzeň. Její šance na výhru odhadují zhruba jako padesátiprocentní.
|Plzeň – Panathinaikos
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|2,05
|3,31
|3,92