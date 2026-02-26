Evropská liga Plzeň - Panathinaikos: Kde sledovat zápas živě?

  15:28
Nadějný výsledek z prvního utkání (2:2) potřebují potvrdit v domácí odvetě. Plzeňští fotbalisté v boji o postup do osmifinále Evropské ligy ve čtvrtek přivítají řecký Panathinaikos. Kdy a kde můžete jejich souboj sledovat živě?
Na hřišti Panathinaikosu centruje plzeňský Amar Memič, sleduje ho Ahmed Touba.

Na hřišti Panathinaikosu centruje plzeňský Amar Memič, sleduje ho Ahmed Touba. | foto: Reuters

Plzeňský útočník Tomáš Ladra slaví gól do sítě Panathinaikosu.
Plzeňský útočník Tomáš Ladra slaví gól do sítě Panathinaikosu.
Oslava plzeňských fotbalistů po gólu Tomáše Ladry (vlevo) proti Panathinaikosu.
Radost fotbalistů Panathinaikosu po druhém gólu proti Plzni.
Odvetné utkání play off o postup do osmifinále Evropské ligy Plzeň – Panathinaikos vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a platforma Oneplay. Zápas ve Štruncových Sadech začíná ve čtvrtek 26. února od 18:45.

  • Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Plzeň – Panathinaikos můžete sledovat i v textovém online přenosu na iDNES.cz.

Jak si oba týmy vedou v Evropské lize?

Rozpis zápasů Viktorie Plzeň v Evropské lize
1. koloFerencváros – Plzeň 1:1čtvrtek 25. září 2025
2. koloPlzeň – Malmö 3:0čtvrtek 2. října 2025
3. koloAS Řím – Plzeň 1:2čtvrtek 23. října 2025
4. koloPlzeň – Fenerbahce 0:0čtvrtek 6. listopadu 2025
5. koloPlzeň – Freiburg 0:0čtvrtek 27. listopadu 2025
6. koloPanathinaikos – Plzeň 0:0čtvrtek 11. prosince 2025
7. koloPlzeň – Porto 1:1čtvrtek 22. ledna 2026
8. koloBasilej – Plzeň 0:1čtvrtek 29. ledna 2026
Play off 1. zápasPanathinaikos – Plzeň 2:2čtvrtek 19. února 2026
  • Plzeň jako jediná v soutěži drží neporazitelnost, ligovou fází prošla s bilancí 3 vítězství a 5 remíz a obsadila 14. místo
Rozpis zápasů Panathinaikosu v Evropské lize
KoloZápasVýsledekDatum
1. koloBSC Young Boys – Panathinaikos1:4čtvrtek 25. září 2025
2. koloPanathinaikos – Go Ahead Eagles1:2čtvrtek 2. října 2025
3. koloFeyenoord – Panathinaikos3:1čtvrtek 23. října 2025
4. koloMalmö FF – Panathinaikos0:1čtvrtek 6. listopadu 2025
5. koloPanathinaikos – SK Sturm Graz2:1čtvrtek 27. listopadu 2025
6. koloPanathinaikos – FC Viktoria Plzeň0:0čtvrtek 11. prosince 2025
7. koloFerencvárosi TC – Panathinaikos1:1čtvrtek 22. ledna 2026
8.koloPanathinaikos – AS Řím 1:11:1čtvrtek 29. ledna
Play off 1. zápasPanathinaikos – Plzeň 2:2čtvrtek 19. února 2026
  • Panathinaikos v ligové fázi skončil na 20. místě s bilancí 3 vítězství, 3 nerozhodných výsledků a 2 porážek, v posledních 3 kolech remizoval.

Případné osmifinále: Viktoria Plzeň/Panathinaikos – Midtjylland/Betis Sevilla.

Jak vypadal první zápas?

Plzeň si z Řecka odvezla cennou remízu 2:2. V prvním poločase soupeře zaskočila odvážným presinkem a po brance Višinského šla do vedení. Po změně stran však Panathinaikos ožil a vývoj utkání dokázal otočit. Deset minut před koncem střelou z dálky vyrovnal Ladra. Oba góly domácích vstřelil urostlý útočník Andreas Tetteh.

Jak hrály oba týmy v posledním utkání?

  • Plzeň v nedělním šlágru domácí ligy remizovala doma se Spartou 0:0. K výhře měla blíž než soupeř, Matěj Vydra však neproměnil penaltu.
  • Panathinaikos v nedělním duelu řecké ligy zvítězil na hřišti OFI Kréta 2:0.

Plzeň – Panathinaikos

Výkop: čtvrtek 26. února, 18:45.
První zápas: 2:2.
Rozhodčí: Rumšas - Radiuš, Sužiedélis (všichni Litva) - Higler (video, Niz.).

Předpokládané sestavy:
Plzeň: Wiegele - Memič, Dweh, Jemelka, Spáčil - Červ, Hrošovský - Souaré, Ladra, Višinský - Lawal.
Panathinaikos: Lafont - Katris, Ignason, Túba - Calabria, Bakasetas, Sanchez, Kyriakopulos - Taborda, Pantovič - Tetteh.
Absence: Doski (3 ŽK), Paluska (rekonvalescence), Baier, Toure (oba zranění + nejsou na soupisce), Kadlec, Krčík, Slončík, Ťapaj, Vašulín (všichni nejsou na soupisce) - Chirivella, Kociras, Palmer-Brown (všichni zranění), Dessers, Kyriopulos, Sissoko (všichni zranění + nejsou na soupisce), Bokos, Chaves, Jagušič, Jedvaj, Konturis, Pantelidis, Sguros, Vilhena (všichni nejsou na soupisce), Pellistri (nejistý start).
Disciplinární ohrožení: Adu, Dweh, Jemelka, Hyský (trenér) - Bakasetas, Ignason, Siopis, Túba (všichni 2 ŽK).

Panathinaikos Athény

  • Rok založení: 1908
  • Klubové barvy: zelená a bílá
  • Web: pao.gr (oficiální stránka)
  • Stadion: Apostolos Nikolaidis Stadium (“Leoforos“), kapacita cca 16 620, otevřen 1922
  • Trenér: Rafael Benítez

Radost fotbalistů Panathinaikosu po druhém gólu proti Plzni.

  • Největší domácí úspěchy:
    • Řecká liga — 20x vítěz (nejúspěšnější řecký klub).
    • Řecký pohár — 20 x vítěz.
  • Mezinárodní úspěchy:
    • 1971 — finále European Cupu (předchůdce dnešní Ligy mistrů)

Zajímavosti před zápasem Panathinaikos – Plzeň:

  • týmy se v obou dosavadních vzájemných soubojích v pohárech rozešly smírně, remízou vedle duelu v minulém týdnu skončil i prosincový zápas v ligové fázi soutěže v Aténách (0:0), v němž Plzeň hrála zhruba hodinu bez vyloučeného Jemelky
  • Plzeň v 5 pohárových zápasech s řeckými týmy nezvítězila (z toho 4 remízy)
  • Plzeň 9 soutěžních zápasů neprohrála a 2x za sebou remizovala
  • Plzeň v pohárech prohrála jediný z posledních 12 zápasů a 10 duelů po sobě drží neporazitelnost
  • Plzeň doma v pohárech 5x za sebou neprohrála a v posledních 3 zápasech remizovala
  • Plzeň měla s 3 inkasovanými góly nejlepší obranu ligové fáze
  • Panathinaikos vyhrál jediný z minulých 6 pohárových zápasů s českými týmy, v posledních 3 duelech remizoval
  • Panathinaikos poslední 2 pohárové zápasy na české půdě prohrál (oba o 2 branky)
  • Panathinaikos prohrál jediný z posledních 5 soutěžních zápasů, o víkendu ale zvítězil po 3 duelech
  • Panathinaikos v pohárech 6 zápasů po sobě neprohrál a v posledních 4 duelech remizoval
  • Panathinaikos prohrál jediný z posledních 6 venkovních pohárových zápasů
  • české kluby vyhrály jediný z posledních 10 zápasů s řeckými soupeři a 5x po sobě je neporazily
  • české kluby v pohárech prohrály jediný z posledních 5 domácích duelů s řeckými kluby

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je v odvetě mírným favoritem Plzeň. Její šance na výhru odhadují zhruba jako padesátiprocentní.

Plzeň – PanathinaikosVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy2,053,313,92
