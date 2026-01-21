Evropská liga Plzeň - Porto: Kde sledovat zápas živě v televizi?

  14:55
Plzeňští fotbalisté čelí v Evropské lize dalšímu silnému a slavnému soupeři. V 7. kole základní fáze přivítají na domácím hřišti Porto. Kde můžete zápas sledovat živě?
Adam Gnezda Cerin (vlevo) z Panathinaikosu v souboji s plzeňským Rafiu Durosinmim. Přihlíží Tomáš Ladra.

Kdy a kde sledovat zápas Plzeň – Porto živě?

Utkání 7. kola ligové fáze Evropské ligy Plzeň – Porto vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a platforma Oneplay. Zápas začíná ve čtvrtek 22. ledna od 18:45.

  • Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Plzeň – Porto můžete sledovat i v textovém online přenosu na iDNES.cz.

Sledujte zápasy Plzně a Olomouce v Evropě. Díky členství v iDNES Premium zdarma

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Pavla Šulce (vpravo).

Jak hrály oba týmy v posledním utkání?

  • Plzeň jde do zápasu rovnou po zimní přípravě, ve které odehrála dva zápasy. Porazila švýcarské Lugano 4:2 a zdolala i dánské Sönderjyske 3:1.
  • Porto v nedělním ligovém utkání zvítězilo na hřišti Guimarãese 1:0. Portugalskou nejvyšší soutěž suverénně vede. Po osmnácti zápasech má na kontě 17 výher a jednu remízu při skóre 37:4.

Plzeňský trenér Martin Hyský

Jak si oba týmy vedou v Evropské lize?

Rozpis zápasů Viktorie Plzeň v Evropské lize
1. koloFerencváros – Plzeň 1:1čtvrtek 25. září 2025
2. koloPlzeň – Malmö 3:0čtvrtek 2. října 2025
3. koloAS Řím – Plzeň 1:2čtvrtek 23. října 2025
4. koloPlzeň – Fenerbahce 0:0čtvrtek 6. listopadu 2025
5. koloPlzeň – Freiburg 0:0čtvrtek 27. listopadu 2025
6. koloPanathinaikos – Plzeň 0:0čtvrtek 11. prosince 2025
7. koloPlzeň – Portočtvrtek 22. ledna 2026
8. koloBasilej – Plzeňčtvrtek 29. ledna 2026
Rozpis zápasů Porta v Evropské lize
KoloZápasDatum + čas
1. koloSalzburg – Porto 0:1Čtvrtek 25. 9. 2025
2. koloPorto – Crvena Zvezda 2:1Čtvrtek 2. 10. 2025
3. koloNottingham – Porto 2:0Čtvrtek 23. 10. 2025
4. koloUtrecht – Porto 1:1Čtvrtek 6. 11. 2025
5. koloPorto – Nice 3:0Čtvrtek 27. 11. 2025
6. koloPorto – Malmö 2:1Čtvrtek 11. 12. 2025
7. koloPlzeň – PortoČtvrtek 22. 1. 2026, 18:45
8. koloPorto – RangersČtvrtek 29. 1. 2026

Plzeň - Porto

Výkop: čtvrtek 22. ledna, 18:45.
Rozhodčí: Treimanis - Gudermanis, Spasennikovs (všichni Litva) - Fabbri (video, It.).
Předpokládané sestavy:
Plzeň: Wiegele - Memič, Havel, Spáčil, Doski - Červ, Valenta - Vydra, Ladra, Souaré - Adu.
Porto: D. Costa - A. Costa, Bednarek, Kiwior, Fernandes - Froholdt, Rosario, Veiga - Pepé, Samu, Sainz.
Absence: Jemelka (trest za ČK), Dweh (3 ŽK), Hrošovský, Kadlec, Krčík, Slončík, Sojka, Ťapaj, Vašulín (všichni nejsou na soupisce), Paluska (rekonvalescence), Adu, Havel, Spáčil (všichni nejistý start) - De Jong, T. Pérez (oba zranění), N. Pérez (zranění + není na soupisce), Karamoh, Pietuszewski, Silva (všichni nejsou na soupisce).
Disciplinární ohrožení: Hyský (trenér) - A. Costa, Prpič (všichni 2 ŽK).

VIZITKA SOUPEŘE

FC PORTO

  • FC Porto – vizitka klubu:
    • Rok založení: 28. září 1893
    • Klubové barvy: modrá a bílá (“Azuis e brancos“)
    • Web: fcporto.pt (oficiální stránka)
    • Stadion: Estádio do Dragão, kapacita přibližně 50 033 diváků
    • Trenér: Francesco Farioli (jmenován v letech 2025–26)

Alan Varela z Porta v gólové euforii.

  • Největší úspěchy:
    • Ligové tituly: 30× Primeira Liga (nejvyšší portugalská soutěž)
    • Další domácí trofeje:
      • Taça de Portugal (Portugalský pohár): 20×
      • Supertaça Cândido de Oliveira: (portugalský Superpohár) 24x
    • Mezinárodní úspěchy:
      • UEFA Champions League: 2× (1987, 2004)
      • UEFA Europa League/UEFA Cup: 2× (2003, 2011)
      • UEFA Super Cup: 1× (1987)
      • Intercontinental Cup: 2× (1987, 2004)

Zajímavosti před zápasem Plzeň – Porto:

  • Plzeň a Porto se v pohárech ještě neutkaly
  • Plzeň v pohárech prohrála jediný z posledních 9 zápasů a 7 duelů po sobě drží neporazitelnost
  • Plzeň doma v pohárech 4x za sebou neprohrála a v posledních 3 zápasech neinkasovala (3 remízy 0:0 po sobě)
  • Plzeň má s 2 inkasovanými góly nejlepší obranu soutěže
  • Plzeň prohrála jediný ze 4 pohárových duelů s portugalskými týmy, naposledy v roce 2018 vypadla v Evropské lize se Sportingem Lisabon po porážce 0:2 venku a vítězství 2:1 po prodloužení doma
  • Porto vyhrálo 9 soutěžních zápasů po sobě a v posledních 5 duelech neinkasovalo
  • Porto vyhrálo jediný z posledních 4 venkovních zápasů v pohárech
  • Porto vyhrálo jen 2 z 6 pohárových zápasů s českými soupeři, naposledy v sezoně 2001/02 v Lize mistrů 2x podlehlo Spartě
  • České kluby vyhrály jediný z posledních 7 pohárových zápasů s portugalskými soupeři

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je Porto mírným favoritem, jeho výhru ohodnotili bookmakeři přibližně padesátiprocentní pravděpodobností.

Plzeň – PortoVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy3,873,411,95

