Kdy a kde sledovat zápas Plzeň – Porto živě?
Utkání 7. kola ligové fáze Evropské ligy Plzeň – Porto vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a platforma Oneplay. Zápas začíná ve čtvrtek 22. ledna od 18:45.
- Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas Plzeň – Porto můžete sledovat i v textovém online přenosu na iDNES.cz.
Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Pavla Šulce (vpravo).
Jak hrály oba týmy v posledním utkání?
- Plzeň jde do zápasu rovnou po zimní přípravě, ve které odehrála dva zápasy. Porazila švýcarské Lugano 4:2 a zdolala i dánské Sönderjyske 3:1.
- Porto v nedělním ligovém utkání zvítězilo na hřišti Guimarãese 1:0. Portugalskou nejvyšší soutěž suverénně vede. Po osmnácti zápasech má na kontě 17 výher a jednu remízu při skóre 37:4.
Plzeňský trenér Martin Hyský
Jak si oba týmy vedou v Evropské lize?
Rozpis zápasů Porta v Evropské lize
|Kolo
|Zápas
|Datum + čas
|1. kolo
|Salzburg – Porto 0:1
|Čtvrtek 25. 9. 2025
|2. kolo
|Porto – Crvena Zvezda 2:1
|Čtvrtek 2. 10. 2025
|3. kolo
|Nottingham – Porto 2:0
|Čtvrtek 23. 10. 2025
|4. kolo
|Utrecht – Porto 1:1
|Čtvrtek 6. 11. 2025
|5. kolo
|Porto – Nice 3:0
|Čtvrtek 27. 11. 2025
|6. kolo
|Porto – Malmö 2:1
|Čtvrtek 11. 12. 2025
|7. kolo
|Plzeň – Porto
|Čtvrtek 22. 1. 2026, 18:45
|8. kolo
|Porto – Rangers
|Čtvrtek 29. 1. 2026
Výkop: čtvrtek 22. ledna, 18:45.
Rozhodčí: Treimanis - Gudermanis, Spasennikovs (všichni Litva) - Fabbri (video, It.).
Předpokládané sestavy:
Plzeň: Wiegele - Memič, Havel, Spáčil, Doski - Červ, Valenta - Vydra, Ladra, Souaré - Adu.
Porto: D. Costa - A. Costa, Bednarek, Kiwior, Fernandes - Froholdt, Rosario, Veiga - Pepé, Samu, Sainz.
Absence: Jemelka (trest za ČK), Dweh (3 ŽK), Hrošovský, Kadlec, Krčík, Slončík, Sojka, Ťapaj, Vašulín (všichni nejsou na soupisce), Paluska (rekonvalescence), Adu, Havel, Spáčil (všichni nejistý start) - De Jong, T. Pérez (oba zranění), N. Pérez (zranění + není na soupisce), Karamoh, Pietuszewski, Silva (všichni nejsou na soupisce).
Disciplinární ohrožení: Hyský (trenér) - A. Costa, Prpič (všichni 2 ŽK).
VIZITKA SOUPEŘE
FC PORTO
- FC Porto – vizitka klubu:
- Rok založení: 28. září 1893
- Klubové barvy: modrá a bílá (“Azuis e brancos“)
- Web: fcporto.pt (oficiální stránka)
- Stadion: Estádio do Dragão, kapacita přibližně 50 033 diváků
- Trenér: Francesco Farioli (jmenován v letech 2025–26)
Alan Varela z Porta v gólové euforii.
- Největší úspěchy:
- Ligové tituly: 30× Primeira Liga (nejvyšší portugalská soutěž)
- Další domácí trofeje:
- Taça de Portugal (Portugalský pohár): 20×
- Supertaça Cândido de Oliveira: (portugalský Superpohár) 24x
- Mezinárodní úspěchy:
- UEFA Champions League: 2× (1987, 2004)
- UEFA Europa League/UEFA Cup: 2× (2003, 2011)
- UEFA Super Cup: 1× (1987)
- Intercontinental Cup: 2× (1987, 2004)
Zajímavosti před zápasem Plzeň – Porto:
- Plzeň a Porto se v pohárech ještě neutkaly
- Plzeň v pohárech prohrála jediný z posledních 9 zápasů a 7 duelů po sobě drží neporazitelnost
- Plzeň doma v pohárech 4x za sebou neprohrála a v posledních 3 zápasech neinkasovala (3 remízy 0:0 po sobě)
- Plzeň má s 2 inkasovanými góly nejlepší obranu soutěže
- Plzeň prohrála jediný ze 4 pohárových duelů s portugalskými týmy, naposledy v roce 2018 vypadla v Evropské lize se Sportingem Lisabon po porážce 0:2 venku a vítězství 2:1 po prodloužení doma
- Porto vyhrálo 9 soutěžních zápasů po sobě a v posledních 5 duelech neinkasovalo
- Porto vyhrálo jediný z posledních 4 venkovních zápasů v pohárech
- Porto vyhrálo jen 2 z 6 pohárových zápasů s českými soupeři, naposledy v sezoně 2001/02 v Lize mistrů 2x podlehlo Spartě
- České kluby vyhrály jediný z posledních 7 pohárových zápasů s portugalskými soupeři
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je Porto mírným favoritem, jeho výhru ohodnotili bookmakeři přibližně padesátiprocentní pravděpodobností.
|Plzeň – Porto
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|3,87
|3,41
|1,95