ONLINE: Plzeň - Rangers 0:0, domácí se pokouší o obrat, Adu zahazuje velkou šanci

  18:57aktualizováno  19:38
Plzeňští fotbalisté se v odvetě 3. předkola Ligy mistrů s Rangers snaží o zázrak. Aby udrželi naději, že si na podzim prestižní soutěž zahrají, musí smazat manko 0:3 ze Skotska. Zápas ve Štruncových Sadech má výkop v 19 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.
Plzeňský Prince Adu se snaží proplést mezi dvěma soupeři z Rangers v odvetném...

Plzeňský Prince Adu se snaží proplést mezi dvěma soupeři z Rangers v odvetném zápase Ligy mistrů. | foto: MAFRA

Plzeňský Matěj Valenta diskutuje s rozhodčím během odvetného utkání Ligy mistrů...
Momentka z odvetného duelu Ligy mistrů mezi plzeňskou Viktorií a Rangers...
Momentka z odvetného utkání Ligy mistrů mezi Plzní a Rangers.
Plzeňský Prince Adu se otáčí za protihráčem z Rangers v odvetném zápase Ligy...
14 fotografií

Plzeň před týdnem v prvním utkání bez Pavla Šulce, jenž zamířil do Lyonu, podlehla v Glasgow vysoko 0:3. Její postupové šance klesly na minimum.

„Mise je to těžká, ale zázraky se dějí,“ prohlásil před odvetou plzeňský trenér Miroslav Koubek. A zvolil následující sestavu: Jedlička – Paluska, Dweh, Jemelka – Memič, Valenta, Červ, Spáčil – Vydra, Durosinmi, Adu.

Oba týmy o víkendu ve svých domácích ligách ztratily. Plzeň pouze remizovala se Slováckem 1:1, Rangers uhráli stejný výsledek s Dundee a po dvou kolech stále čekají na první ligové vítězství.

V Lize mistrů však mají nakročeno k postupu. Vítěz dvojutkání se v play off utká s lepším z dvojice Bruggy – Salcburk (první utkání vyhrál belgický tým 1:0), poražený má jistotu hlavní fáze Evropské ligy.

Liga mistrů
3. předkolo 12. 8. 2025 19:00
zápas probíhá
FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň : Glasgow Rangers Glasgow Rangers 1:0 (-:-)
Góly:
.
Góly:
Sestavy:
Jedlička – Paluska, Dweh, Jemelka – Memić, Valenta, Červ, Spáčil – Adu – Durosinmi, Vydra (C).
Sestavy:
Butland – Tavernier (C), Souttar, Djiga, Jefté – Diomande, Cameron, Raskin – Antman, Dessers, Gassama.
Náhradníci:
Tvrdoň, Wiegele – Marković, Kabongo, Višinský, Doski, Ladra, Souaré, Panoš, Havel, Slončík.
Náhradníci:
Kelly – Rothwell, Cortés, Barron, Bajrami, Dowell, Fernandez, Rice, Gentles, Curtis, Hutton, Pereira
Žluté karty:
30. Paluska
Žluté karty:
8. Gassama

Rozhodčí: Marciniak – Listkiewicz, Kupsik (všichni POL)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.