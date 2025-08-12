ONLINE: Plzeň - Rangers 0:0, domácí se pokouší o obrat, Adu zahazuje velkou šanci

Plzeň před týdnem v prvním utkání bez Pavla Šulce, jenž zamířil do Lyonu, podlehla v Glasgow vysoko 0:3. Její postupové šance klesly na minimum.
„Mise je to těžká, ale zázraky se dějí,“ prohlásil před odvetou plzeňský trenér Miroslav Koubek. A zvolil následující sestavu: Jedlička – Paluska, Dweh, Jemelka – Memič, Valenta, Červ, Spáčil – Vydra, Durosinmi, Adu.
Oba týmy o víkendu ve svých domácích ligách ztratily. Plzeň pouze remizovala se Slováckem 1:1, Rangers uhráli stejný výsledek s Dundee a po dvou kolech stále čekají na první ligové vítězství.
V Lize mistrů však mají nakročeno k postupu. Vítěz dvojutkání se v play off utká s lepším z dvojice Bruggy – Salcburk (první utkání vyhrál belgický tým 1:0), poražený má jistotu hlavní fáze Evropské ligy.
Jedlička – Paluska, Dweh, Jemelka – Memić, Valenta, Červ, Spáčil – Adu – Durosinmi, Vydra (C).
Butland – Tavernier (C), Souttar, Djiga, Jefté – Diomande, Cameron, Raskin – Antman, Dessers, Gassama.
Tvrdoň, Wiegele – Marković, Kabongo, Višinský, Doski, Ladra, Souaré, Panoš, Havel, Slončík.
Kelly – Rothwell, Cortés, Barron, Bajrami, Dowell, Fernandez, Rice, Gentles, Curtis, Hutton, Pereira
30. Paluska
8. Gassama
Rozhodčí: Marciniak – Listkiewicz, Kupsik (všichni POL)