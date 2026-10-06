ONLINE: Plzeň ztrácí proti Skellefteå, Liberec v Lize mistrů hostí Frölundu

Plzeň doma zdolala Rögle 4:0 a Tychy 2:1, venku vyhrála nad švýcarským šampionem Fribourgem 4:2 a francouzským mistrem Bordeaux 10:4. Švédský šampion Skellefteå vyhrála v Nitře 6:1 a v Mannheimu 3:1, doma zdolala Ženevu 3:2 a Davos 6:2.
V extralize se Plzni tolik nedaří, dvakrát za sebou nebodovala a prohrála čtyři z osmi duelů. „Musíme hlavně dobře zregenerovat, teď hrajeme ob den často. Ale chceme hrát pořád stejně, nic neměníme,“ hlásí plzeňský útočník Michal Teplý.
Liberec na začátku září po porážkách na ledě Tappary 3:6 a Salcburku 0:3 doma zdolal Herning 2:1 po samostatných nájezdech a Graz 6:2. Nyní vyzývá obhájce triumfu, který vyhrál pět z dosavadních jedenácti ročníků Ligy mistrů, a aktuálního lídra švédské ligy. Frölunda je v tabulce Ligy mistrů s osmi body osmá.
„Je to švédský tým, možná jeden z tamních nejlepších. Pro náš tým jde o skvělou zkoušku, chceme uspět,“ burcuje forvard Filip Jansa.
Jak si české kluby vedou, můžete sledovat podrobně.
17:06 Vuollet (M. Forsfjäll)
Růžička (Poustka) – Chromiak, Rubins, Merežko, Čech, Malák, Robertson, Eichler – Rohlík (A), Filip (A), Měchura – Titlbach, Lev, Schleiss (C) – Strnad, Žemlička, Katic – Úbl, Simon, Fodor
Lampinen (Ringquist) – Johansson, Bergqvist, Grahn, Lundström, M. Forsfjäll, Sundqvist, Svensson – Aagaard Hansen, Stjernborg (C), Vuollet – Fasching, Johnson (A), Annerstedt – Davidsson, Lindberg, Nordlund – Kaderli, Z. Forsfjäll (A), Stenberg – Lorentzon
Rozhodčí: Jeřábek, Kika – Rampír, SvobodaPřejít na online reportáž
Kváča (Hamalčík) – Šimek (C), Kachlíř, Zile, Zeman, Galvas, Ivan (A), Pilíšek – Lenc (A), Najman, Sandberg – Rychlovský, Musil, Pytlík – Procházka, Petrovský, Faško-Rudáš – Vlach, Jansa, Pekař.
Normann (L. Johansson) – Tömmernes (C), F. Hasa, Högberg, Nilsson, Heens, Johannesson, Miloševič – Puistola, Peterson, Fagemo – Lindholm, Meijer (A), Clarke – Cederqvist, N. Hasa, Friberg – Kongsbak Klyvø, Westergård, Lasu – Dower Nilsson.
Rozhodčí: Pražák, Mejzlík – Hnát, ThumaPřejít na online reportáž
Persson (Ruud) – Suomi J., Lowe (C), Rafferty, Palme, Lindgren, Cooper (A), Axberg – Kratz, Strandberg, Nilsson (A) – Nadeau, Isaksson, Cehlárik – Karlsson, Henriksson, Suomi E. – Levin, Anderberg, Gustafsson – Šejc.
Mayer (Charlin) – Saarijarvi (C), Le Coultre (A), Karrer, Henauer, Sutter, Mukuna, Vouardoux – Bozon, Jooris (A), Vesey – Kneubuehler, Verboon, Miranda – Akeson, Lemyre, Ignatavicius – Achermann, Pugin, Dandois.
Rozhodčí: Magnusson, Folkstrand – Lundgren, Nyqvist (všichni SWE)
Clang (Holm) – F. Johansson, Clurman, Själin, LaDue, Claesson, Friedman, Kumlin – Horký, Olofsson, Koblar – Zaar, Sundsvik, Everberg (C) – Kuhlman, Kellman, Sandin – Jellvik, Solberg, Zether – Bartholdsson.
Hollenstein (Aeschlimann) – Jung, Minder, Frick, Andersson – Tambellini, Corvi, Lemieux – Schreiber, Waidacher, Kessler – Aebli, Nussbaumer, Frehner – Parrée, Jäger (C), Steiner.
Rozhodčí: Wedin, Holm – Billing, Svensson (SWE)
Rozhodčí: MacFarlane (USA), Ruprecht – Schlegel, Humair (SUI)
Müller (Vorauer) – Göransson, Jensen Aabo (A), Nickl, Simovic, Preiml, W. MacKinnon, Leitner, Böhs – Drozg, Hundertpfund (C), Petersen – van Ee, Obersteiner, Sablattnig – Öfner, Waschnig, Micelli – Klassek, Schrott, Wadel.
Patrikainen (Randelin) – Pärssinen, Nousiainen (A), Gröndahl, Pakaslahti, Pelli, Riekkinen, Nykyri – Meskanen, Siikonen (C), Jaakola – Rooba (A), Luoto, Veeti Miettinen – Mäkelä, Davidsson, Sulku – Verner Miettinen, Mäkinen, Valkeejärvi – Tossavainen.
Rozhodčí: Manuel Nikolić (AUT), Andreas Huber (AUT) – Oto Durmis (SVK), Daniel Konc (SVK)