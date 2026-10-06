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ONLINE: Plzeň ztrácí proti Skellefteå, Liberec v Lize mistrů hostí Frölundu

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  17:24aktualizováno  17:58
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Radost hráčů venkovního týmu Skellefteå z první branky v utkání. | foto: ČTK

Po pauze se vrací hokejová Liga mistrů, české týmy v úterním programu čelí švédským celkům. Plzeň v souboji jediných stoprocentně úspěšných týmů hájí doma od 17.30 vedení v soutěži proti Skellefteå, Liberec od 18 hodin usiluje o udržení postupových pozic pro play off proti Frölundě. Oba duely sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Plzeň doma zdolala Rögle 4:0 a Tychy 2:1, venku vyhrála nad švýcarským šampionem Fribourgem 4:2 a francouzským mistrem Bordeaux 10:4. Švédský šampion Skellefteå vyhrála v Nitře 6:1 a v Mannheimu 3:1, doma zdolala Ženevu 3:2 a Davos 6:2.

V extralize se Plzni tolik nedaří, dvakrát za sebou nebodovala a prohrála čtyři z osmi duelů. „Musíme hlavně dobře zregenerovat, teď hrajeme ob den často. Ale chceme hrát pořád stejně, nic neměníme,“ hlásí plzeňský útočník Michal Teplý.

Liberec na začátku září po porážkách na ledě Tappary 3:6 a Salcburku 0:3 doma zdolal Herning 2:1 po samostatných nájezdech a Graz 6:2. Nyní vyzývá obhájce triumfu, který vyhrál pět z dosavadních jedenácti ročníků Ligy mistrů, a aktuálního lídra švédské ligy. Frölunda je v tabulce Ligy mistrů s osmi body osmá.

„Je to švédský tým, možná jeden z tamních nejlepších. Pro náš tým jde o skvělou zkoušku, chceme uspět,“ burcuje forvard Filip Jansa.

Jak si české kluby vedou, můžete sledovat podrobně.

Hokejová Liga mistrů
5. kolo 6. 10. 2026 17:30
zápas probíhá
HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň : Skellefte? AIK Skellefte? AIK 0:1 (0:1, -:-, -:-)
Góly:
Góly:
17:06 Vuollet (M. Forsfjäll)
Sestavy:
Růžička (Poustka) – Chromiak, Rubins, Merežko, Čech, Malák, Robertson, Eichler – Rohlík (A), Filip (A), Měchura – Titlbach, Lev, Schleiss (C) – Strnad, Žemlička, Katic – Úbl, Simon, Fodor
Sestavy:
Lampinen (Ringquist) – Johansson, Bergqvist, Grahn, Lundström, M. Forsfjäll, Sundqvist, Svensson – Aagaard Hansen, Stjernborg (C), Vuollet – Fasching, Johnson (A), Annerstedt – Davidsson, Lindberg, Nordlund – Kaderli, Z. Forsfjäll (A), Stenberg – Lorentzon

Rozhodčí: Jeřábek, Kika – Rampír, Svoboda

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Hokejová Liga mistrů
5. kolo 6. 10. 2026 18:00
zápas probíhá
Bílí Tygři Liberec Bílí Tygři Liberec : Frölunda HC Frölunda HC 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Kváča (Hamalčík) – Šimek (C), Kachlíř, Zile, Zeman, Galvas, Ivan (A), Pilíšek – Lenc (A), Najman, Sandberg – Rychlovský, Musil, Pytlík – Procházka, Petrovský, Faško-Rudáš – Vlach, Jansa, Pekař.
Sestavy:
Normann (L. Johansson) – Tömmernes (C), F. Hasa, Högberg, Nilsson, Heens, Johannesson, Miloševič – Puistola, Peterson, Fagemo – Lindholm, Meijer (A), Clarke – Cederqvist, N. Hasa, Friberg – Kongsbak Klyvø, Westergård, Lasu – Dower Nilsson.

Rozhodčí: Pražák, Mejzlík – Hnát, Thuma

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Hokejová Liga mistrů
5. kolo 6. 10. 2026 19:00
Växjö Lakers Växjö Lakers : Gen?ve-Servette HC Gen?ve-Servette HC 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Persson (Ruud) – Suomi J., Lowe (C), Rafferty, Palme, Lindgren, Cooper (A), Axberg – Kratz, Strandberg, Nilsson (A) – Nadeau, Isaksson, Cehlárik – Karlsson, Henriksson, Suomi E. – Levin, Anderberg, Gustafsson – Šejc.
Sestavy:
Mayer (Charlin) – Saarijarvi (C), Le Coultre (A), Karrer, Henauer, Sutter, Mukuna, Vouardoux – Bozon, Jooris (A), Vesey – Kneubuehler, Verboon, Miranda – Akeson, Lemyre, Ignatavicius – Achermann, Pugin, Dandois.

Rozhodčí: Magnusson, Folkstrand – Lundgren, Nyqvist (všichni SWE)

Hokejová Liga mistrů
5. kolo 6. 10. 2026 19:00
Rögle Ängelholm Rögle Ängelholm : HC Davos HC Davos 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Clang (Holm) – F. Johansson, Clurman, Själin, LaDue, Claesson, Friedman, Kumlin – Horký, Olofsson, Koblar – Zaar, Sundsvik, Everberg (C) – Kuhlman, Kellman, Sandin – Jellvik, Solberg, Zether – Bartholdsson.
Sestavy:
Hollenstein (Aeschlimann) – Jung, Minder, Frick, Andersson – Tambellini, Corvi, Lemieux – Schreiber, Waidacher, Kessler – Aebli, Nussbaumer, Frehner – Parrée, Jäger (C), Steiner.

Rozhodčí: Wedin, Holm – Billing, Svensson (SWE)

Hokejová Liga mistrů
5. kolo 6. 10. 2026 19:45
Fribourg-Gottéron Fribourg-Gottéron : HK Nitra HK Nitra 0:0 (-:-, -:-, -:-)

Rozhodčí: MacFarlane (USA), Ruprecht – Schlegel, Humair (SUI)

Hokejová Liga mistrů
5. kolo 6. 10. 2026 19:15
KAC Klagenfurt KAC Klagenfurt : KooKoo Kouvola KooKoo Kouvola 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Müller (Vorauer) – Göransson, Jensen Aabo (A), Nickl, Simovic, Preiml, W. MacKinnon, Leitner, Böhs – Drozg, Hundertpfund (C), Petersen – van Ee, Obersteiner, Sablattnig – Öfner, Waschnig, Micelli – Klassek, Schrott, Wadel.
Sestavy:
Patrikainen (Randelin) – Pärssinen, Nousiainen (A), Gröndahl, Pakaslahti, Pelli, Riekkinen, Nykyri – Meskanen, Siikonen (C), Jaakola – Rooba (A), Luoto, Veeti Miettinen – Mäkelä, Davidsson, Sulku – Verner Miettinen, Mäkinen, Valkeejärvi – Tossavainen.

Rozhodčí: Manuel Nikolić (AUT), Andreas Huber (AUT) – Oto Durmis (SVK), Daniel Konc (SVK)

Hokejová Liga mistrů
5. kolo 6. 10. 2026 20:20
Graz 99ers Graz 99ers : SaiPa Lappeenranta SaiPa Lappeenranta 0:0 (-:-, -:-, -:-)
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