Plzeň v Evropské lize 2026: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

  21:56aktualizováno  21:56
Fotbalisté Plzně mají za sebou sedm zápasů v Evropské lize a vedou si výborně. Po remíze s Ferencvárosem porazili Malmö i AS Řím, pak si připsali tři bezbrankové souboje proti Fenerbahce, Freiburgu a Panathinaikosu. Naposledy přidali další plichtu s Portem a čeká je už jen duel na hřišti Basileje. Jak si český zástupce v soutěži vede, co má ještě před sebou i další informace najdete v našem textu.

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Pavla Šulce (vpravo). | foto: Petr EretMAFRA

Viktoria Plzeň –zápasy v Evropské lize 2025/26

Rozpis zápasů Viktorie Plzeň v Evropské lize
1. koloFerencváros – Plzeň 1:1čtvrtek 25. září 2025, 21:00
2. koloPlzeň – Malmö 3:0čtvrtek 2. října 2025, 18:45
3. koloAS Řím – Plzeň 1:2čtvrtek 23. října 2025, 21:00
4. koloPlzeň – Fenerbahce 0:0čtvrtek 6. listopadu 2025, 21:00
5. koloPlzeň – Freiburg 0:0čtvrtek 27. listopadu 2025, 18:45
6. koloPanathinaikos – Plzeň 0:0čtvrtek 11. prosince 2025, 21:00
7. koloPlzeň – Porto 1:1čtvrtek 22. ledna 2026, 18:45
8. koloBasilej – Plzeňčtvrtek 29. ledna 2026, 21:00

Výsledky Plzně v předkolech Ligy mistrů

První zápas 2. předkola proti Servette Ženeva odehrála Plzeň doma 22. července, odvetu pak o týden později ve Švýcarsku.

KdyZápasTelevizeVýsledek
22.7. 2025, 19:00Viktoria Plzeň – Servette ŽenevaNova Sport 30:1
30.7.2025, 21:00Servette Ženeva – Viktoria PlzeňCANAL + Sport 21:3
  • 3. předkolo – Plzeň ztroskotala na Glasgow Rangers. Ve Skotsku propadla 0:3, domácí výhra 2:1 už jí nestačila.
KdyZápasTelevizeVýsledek
5..8. 2025, 20:45Rangers– Viktoria PlzeňNova Sport 33:0
12.8. 2025, 19:00Viktoria Plzeň – Rangers Nova Sport 32:1

Pro Plzeň bylo v boji o Ligu mistrů stěžejní zdolat prvního soupeře, což se jí podařilo. V případě neúspěchu v některém z dalších předkol měla zajištěnou účast v ligové fázi Evropské ligy.

Kde sledovat zápasy Evropské ligy?

Fotbalové zápasy Evropské ligy vysílají v Česku stanice Nova Sport 5, Sport1, Sport2 a Sport3.

Nova Sport 5 může vysílat jeden zápas v daném kole. Má přitom právo první volby, z obou soutěží ale může vysílat jen jeden duel. Tento kanál bude přenášet také finále.

Stanice Sport1, Sport2 a Sport3 vysílají další vybraná utkání. Česká televize už soutěž nevysílá, výjimečně může některý ze zápasů zakoupit samostatně.

Historie Plzně v Evropské lize:

RočníkFázeSoupeř1. zápas2. zápas
2010/113. předkoloBeşiktaş JK1:10:3
2011/121/16–fináleFC Schalke 041:11:3PP
2012/132. předkoloFC Rustavi Metallurgist3:12:0
2012/133. předkoloRuch Chorzów2:05:0
2012/134. předkoloKSC Lokeren1:21:0
2012/13Základní skupinaAcadémica de Coimbra3:11:1
2012/13Základní skupinaAtlético Madrid0:11:0
2012/13Základní skupinaHapoel Tel Aviv FC2:14:0
2012/131/16–fináleSSC Neapol3:02:0
2012/13OsmifináleFenerbahçe SK0:11:1
2013/141/16–fináleŠachtar Doněck1:12:1
2013/14OsmifináleOlympique Lyon1:42:1
2014/153. předkoloFC Petrolul Ploiești1:11:4
2015/164. předkoloFK Vojvodina Novi Sad3:02:0
2015/16Základní skupinaDinamo Minsk2:00:1
2015/16Základní skupinaVillarreal CF0:13:3
2015/16Základní skupinaRapid Vídeň2:31:2
2016/17Základní skupinaAS Řím1:11:4
2016/17Základní skupinaFK Austria Wien0:03:2
2016/17Základní skupinaFC Astra Giurgiu1:21:1
2017/184. předkoloAEK Larnaka3:10:0
2017/18Základní skupinaFC Steaua București0:32:0
2017/18Základní skupinaHapoel Beerševa FC3:12:0
2017/18Základní skupinaFC Lugano2:34:1
2017/181/16–fináleFK Partizan1:12:0
2017/18OsmifináleSporting CP0:22:1
2018/191/16–fináleGNK Dinamo Záhřeb2:10:3
2019/203. předkoloRoyal Antwerpy FC0:12:1PP
2020/213. předkoloSønderjyskE Fodbold3:0
2020/214. předkoloHapoel Beer Ševa FC0:1
2024/253. předkoloFK Kryvbas2:11:0
2024/254. předkoloHeart of Midlothian FC1:01:0
2024/25Základní skupinaEintracht Frankfurt3:3––
2024/25Základní skupinaLudogorec Razgrad0:0––
2024/25Základní skupinaPAOK FC2:2––
2024/25Základní skupinaReal Sociedad2:1––
2024/25Základní skupinaDynamo Kyjev2:1––
2024/25Základní skupinaManchester United1:2––
2024/25Základní skupinaAnderlecht2:0––
2024/25Základní skupinaAthletic Bilbao1:3––
2024/25ŠestnáctifináleFerencváros0:13:0
2024/25OsmifináleSS Lazio1:21:1

*Tučně zvýrazněné zápasy hrála Plzeň doma.

České týmy v evropských pohárech 2025/26:

České týmy v předkolech evropských pohárů:

TýmSoutěžSoupeřKdy?Výsledky
Plzeň2. předkolo Ligy mistrůServette Ženeva22. a 30.července0:1, 1:3
3. předkolo Ligy mistrůRangers5. a 12. srpna0:3, 2:1
Sparta2. předkolo Konferenční ligyAktobe24. a 31. července1:2, 4:0
3. předkolo Konferenční ligyArarat-Armenia21. a 27. července4:1, 2:1
play off Konferenční ligyFC Riga7. a 14. srpna2:0, 0:1
Ostrava2. předkolo Evropské ligyLegia Varšava24. a 31. července2:2, 1:2
3. předkolo Konferenční ligyAustria Vídeň7. a 14. srpna4:3, 1:1
play off Konferenční ligyNK Celje21. a 28. srpna0:1, 0:2
Olomoucplay off Evropské ligyMalmö21. a 28. srpna0:3, 0:2
