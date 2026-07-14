Plzeň v poslední přípravě vyhrála s nulou, v Bohemians panuje rozčarování

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  18:40aktualizováno  18:40
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Momentka z utkání plzeňských fotbalistů proti bernským Young Boys. | foto: FC Viktoria Plzeň

Plzeňští fotbalisté zakončili přípravu na nový ročník vítězstvím 2:0 nad Žytomyrem. To Bohemians 1905 prohráli i druhé přípravné utkání na soustředění v Polsku, v Opalenici podlehli 0:2 Wisle Plock.

Viktoria v přípravě vyhrála po třech duelech a její brankář poprvé udržel čisté konto. V minulém utkání podlehla po přestřelce 3:5 Bernu, zápas se hrál na dvakrát šedesát minut.

Proti Žytomyru poslal Plzeň do vedení v 28. minutě hlavou Souaré, pojistku přidal v závěru Kabongo.

Bohemians se v přípravě vůbec nedaří a u trenérů panuje rozčarování.

„Zápas se mi nelíbil a nic nám nepřinesl. Říkám to zcela otevřeně, musíme to nazvat pravým jménem. Na soustředění jsme odjeli s nízkým počtem hráčů, máme i dost zraněných. Nezkoušíme si to, co si chceme zkoušet, dohráváme zápasy v sestavě, ve které se nikdy neobjevíme. Tohle k ničemu nevede, se šířkou kádru a s kvalitou hráčů od takového 12. do 20. místa nejsme spokojení,“ řekl asistent trenéra Stanislav Hejkal klubové televizi.

Bohemians nepomohla ani čerstvá posila Pilař, bývalý reprezentační záložník odehrál první poločas. Po debaklu 0:4 s Lechem Poznaň Pražané podruhé za sebou neskórovali.

Liberec na soustředění v Rakousku přišel o zápas proti týmu Puskás Akadémia. Maďarský celek utkání na poslední chvíli zrušil.

Přípravný zápas
14. 7. 2026 15:30
FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň : FK Polissja Žytomyr FK Polissja Žytomyr 2:0 (1:0)
Góly:
28. Souaré
79. Kabongo
Góly:
Sestavy:
Ťapaj – Krčík, Prebsl (66. Panoš), Dweh, Doski (46. Spáčil) – Souaré (66. Boháč), Višinský (46. Sojka), Hrošovský (66. Valenta) – Ladra (46. Červ), Pirgić (46. Kabongo), Vydra (46. Lawal)
Sestavy:
Buščan – Babenko, Čobotěnko, Emerllahu, Fedor, Krasnopir, Krušynskyj, Andrade, Mychajličenko, Sarapij, Veletěň
Náhradníci:
Tvrdoň, Hacaperka – Chalupa, Faal, Růžička, Touré
Náhradníci:
Kudryk – Ivanov, Vialle, Karaman, Pančyšyn, Rasko
Žluté karty:
Žluté karty:
48. Babenko, 64. Sarapij

Rozhodčí: Tschon – Kirchmair, Haas

Přípravný zápas
14. 7. 2026 11:00
Wisła Plock : Bohemians Bohemians 2:0 (1:0)
Góly:
38. Jiménez
57. Radwański
Góly:
Sestavy:
Leszczyński – Kun, Karamarko, Więckowski, Misiak, Kobacki, Pomorski, Pacheco, Jiménez, Hiszpański, Sekulski.
Sestavy:
Frühwald (46. Reichl) – Kareem (27. Smrž), Lischka (46. Heidenreich, 73. Tichý), Havel (46. Kadlec) – Banda, Černý, Sakala (61. Šurýn), Mirvald – Matoušek (46. Vala), Almási (46. Mikuda), Pilař (46. Kovařík).
Žluté karty:
35. Karamarko
Žluté karty:
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