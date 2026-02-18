Krátce po těžkém pádu přišla další bolest. Vonnové zemřel milovaný pes

Americká lyžařská legenda Lindsey Vonnová prožívá nejtěžší období svého života. Jen krátce po vážném pádu v olympijském sjezdu a sérii operací přišla o svého dlouholetého psího parťáka Lea. Smutnou zprávu oznámila emotivním vyjádřením na sociálních sítích.

„Leo odešel a připojil se k Lucy a Bearovi v nebi,“ napsala lyžařka. Přiznala, že poslední dny patřily k nejtěžším v jejím životě a se ztrátou se zatím nedokáže vyrovnat.

Lindsey Vonnová se na sociálních sítích svěřila se smutnou zprávou. Krátce po vážném pádu přišla o svého dlouholetého psího parťáka Lea, který jí byl oporou třináct let.
Pes zemřel v den jejího pádu. Nedávno mu lékaři diagnostikovali rakovinu plic, už dříve překonal lymfom. Tentokrát však selhávalo i jeho srdce a bolest už tělo nezvládalo.

„Ležela jsem na nemocničním lůžku den po pádu, když jsme se s mým velkým klukem loučili,“ popsala Vonnová. Přiznala, že v krátkém čase přišla o mnoho věcí, které pro ni měly zásadní význam.

Leo byl podle jejích slov oporou v nejtěžších chvílích kariéry i osobního života. Doprovázel ji od druhého vážného zranění kolene, byl s ní při sledování olympiády v Soči, pomáhal jí zvládat pády i psychicky náročná období. „Vždy mi dával pocit bezpečí a lásky. Za těch třináct let jsme spolu zažili strašně moc,“ napsala.

Vonnová dodala, že bude chvíli trvat, než se s jeho odchodem vyrovná, ale věří, že Leo zůstane navždy součástí jejího života. „Ulevuje mi, že už ho nic nebolí. Nikdy nebude žádný jiný Leo. Byl mou první láskou,“ uzavřela.

Na závěr připomněla, že ji čeká další operace. „Budu na něj myslet, až zavřu oči,“ napsala.

